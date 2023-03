Lo que no se vio de la ceremonia de los Premios Oscar: debajo de mi asiento de verdad había comida como dijo Jimmy Kimmel

La ceremonia 95 de la entrega de Premios Oscar fue sencillamente espectacular, porque a diferencia del año pasado esta vez no sólo asistí a la ceremonia, sino que además tuve acceso al “Governors Ball”, lo que hizo que la experiencia de este año fuese sencillamente espectacular.

Claro que de lo vivido se aprende y todo lo que caminé el año pasado buscando la entrada no se repitió, por esta razón aquí les cuento cómo se vivió el día de los Oscar en Hollywood y para empezar les puedo decir que esta vez llegué a la “red carpet” en menos de 10 minutos. El Dolby Theater estaba repleto y es que aunque usted no lo crea yo llegué pasadas las 3 PM. La entrega de premios arrancó a las 5 de la tarde y yo estuve en mi asiento, lista para ver a Jimmy Kimmel en acción, faltando dos minutos para que cerraran las puertas del teatro.

Pero regresando a la alfombra, les puedo decir que una vez dentro se deben de pasar varios puntos de acceso. La seguridad ante todo. En cada uno de éstos debes mostrar tu invitación para acceder. Una vez pasados estos puntos, con invitación e identificación en mano, puedes ver a los famosos en paralelo. Ya que mientras ellos caminan por la “red carpet” que ahora fue de color champagne, los invitados vamos por un acceso diferente en donde sólo nos separaban, este año, enormes telas en color rojo.

En el camino me encontré con Cara Delevingne, Jamie Lee Curtis, Zoe Saldaña y con Daniel Kwan, quien corría porque ya iba retrasado. Recuerden, yo llegué pasadas las tres de la tarde.

Cara Delevingne fue una de las pocas que llegó de rojo a la entrega de Premios Oscar. / Foto de Getty Images.

Una vez dentro del Dolby Theater se puede disfrutar del glamour con mayor detenimiento, ya que no tienes a ninguno de los organizadores obligándote a salir de la alfombra, porque el tiempo corre y el show estaba por comenzar.

Puedo decir que entre las famosas hubo pocas que optaron por llevar color a excepción, casi, de Cara y Salma Hayek. El resto llevaron vestidos brillantes en colores metálicos en donde claramente no pudieron faltar los típicos blanco y negro que son considerados como los colores por excelencia. Tonalidades que además reinaron, también, entre los invitados.

El año pasado, hablando de una de las invitadas, llegué a la ceremonia con un vestido celeste con brillos en corte princesa, mientras que este año llevé un diseño en rojo, obra y arte de la diseñadora salvadoreña Andrea Ayala.

La vida, sin dudas, da muchas vueltas, porque yo tendría que haber asistido en el año 2022 con este diseño, sin embargo se retrasó el paquete enviado desde El Salvador. No me cabe duda que la alfombra champagne favoreció a que el rojo se destacara mucho más en este 2023.

La Opinión y el Diario de NY juntos en la alfombra champán

Este año tuve la oportunidad de caminar por la alfombra junto a Enlai li Acevedo, una de las grandes periodistas de espectáculos de La Opinión. Definitivamente lo pasamos bomba en esta aventura, porque dos periodistas de espectáculos sueltas en los Premios Oscar, no es para menos…

Si bien es cierto tengo mucho para contar de nuestra aventura he de elegir mis tres favoritas. La primera sería, y para ir por orden, cuando casi nos metemos al escenario por seguir a Cara Delevingne en busca de comida. Claro, sino es porque Enlai li me paraba a tiempo habríamos entrado buscando snacks en compañía de Jimmy Kimmel.

¡Perdimos la oportunidad de hacernos virales, Enlai!

La segunda aventura se dio antes de que gritáramos al ver a Lenny Kravitz, grito que forma parte de la tercera anécdota. La segunda entonces es la que nos hizo calmar el hambre, porque dicho sea de paso entre chisme y chisme con Enlai no escuchamos cuando éste dijo que había comida debajo de los asientos…

Entonces, después de perder nuestro hit viral, regresamos al elevador y ahí comentamos que no habíamos encontrado comida. Alguien se apiadó de nosotras y nos contó que debajo de los asientos del teatro había una caja con agua, dulces y un pretzel... Obviamente no le creí. Menos mal que Enlai li sí.

¡Gracias Jimmy!

Regresamos a nuestros asientos y en medio de toda la oscuridad mi compañera encontró la caja y ¡bingo! pudimos comer. En nuestra defensa puedo agregar que para estar listas para los Óscar lo que menos uno recuerda es comer antes de salir: la primera razón es por tiempo y la segunda para no manchar el vestido.

Luego de comer esparcimos la voz… y minutos después todos estaban disfrutando de sus respectivos pretzels. Parece que no fuimos las únicas que se perdieron de la indicación de Jimmy ¡De nada!

El grito. Pues no hay problema en gritar y aplaudir cuando uno de los artistas que admiras sube al escenario. Todos en el teatro gritan, aplauden, silban y se levantan para apoyar a sus favoritos. El problema fue que muchos lo hicimos sin recordar que Lenny se presentaría para el In Memoriam. Nos dimos cuenta del pequeño error y nada, todo siguió su curso. Claro que como buenas periodistas nos sorprendimos al no ver el nombre de don Ignacio López Tarso entre los homenajeados.

Ignacio López Tarso falleció el 11 de marzo, un día antes de la entrega de Premios Osca. / Foto de Mezcalent

La fiesta…

Debo de decir que la fiesta fue espectacular. Lo que más recuerdo, pese a las celebridades, fueron las miles de rosas rojas que se dispusieron para decorar el lugar. Estaban desde la alfombra champagne. Eran enormes y todas rojas. Logre ver unas cuantas en rosa, pero las rojas fueron las que se llevaron el show.

Estas rosas no sólo eran enormes sino bellísimas y olían riquísimo. / Foto de Getty Images.

Ya en la fiesta pude ver a Brendan Fraser con Óscar en mano. ¡Ninguno de los ganadores lo suelta! Se entiende, todos trabajaron mucho para lograrlo. Y si lo digo es porque quise tomarme una fotografía con el galardón en mano, pero al ver que nadie soltaba prenda, desistí de mi misión.

También pude ver a Collin Farrell, quien no es tan alto como yo pensaba. Me tope de nuevo con Cara Delevingne -jamás nuca pensé cruzarmela tantas veces en un sólo día- y como a ella, también vi a Guillermo Rodríguez, mano derecha de Jimmy Kimmel en su programa.

Pese al glamour he de decir que Enlai y y o terminamos sentadas en una banca cerca del Dolby Theater, porque ya no aguantábamos los zapatos de tacón. Más yo he de decir… Pero bueno, lo bailado nadie te lo quita y la noche fue sencillamente espectacular.

Lee más de los Premios Oscar aquí:

· Dicen que Tom Cruise no asistió a los premios Oscar para evitar encontrarse a Nicole Kidman

· Ana de Armas pasó un incómodo momento en los Oscar por el comentario de Axel Kuschevatzky

· Lo mejor y lo peor de la alfombra champán de los Premios Oscar y de Vanity Fair según Jomari Goyso