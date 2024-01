Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, es hospitalizada tras golpiza de su prometido

Paola Suárez, quien forma parte de las influencer conocidas como “Las Perdidas”, fue golpeada por su novio y llevada a urgencias en el hospital regional de León, Guanajuato.

Fue a través de YouTube que la propia famosa, también conocida como “La Patas”, decidió postear un video en donde se mostraba con la cara llena de golpes, mientras su amiga Wendy Guevara explicaba lo que había pasado.

“Su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada por respeto a ella”, dice en el clip.

También compartió que su compañera tenía roto el tabique e inflamado el ojo, por lo cual necesitaría de una cirugía y, por el dolor, en ese momento no podía hablar.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas y me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, se lee al pie de una imagen que subió a Instagram.

Unas horas antes se había dado a conocer, a través de Instagram, que la aún pareja de Paolita, identificado como José de Jesús Castro Gómez, le había pedido matrimonio en un restaurante, donde también se encontraba Wendy.

“Me acaban de sorprender. Me les caso. Comadre, ni modo. Me acaban de pedir matrimonio”, expresó alrededor de la 1:00 de la madrugada.

De hecho, el último post de Suárez es sobre su pedida de mano, en donde se ve al agresor arrodillarse y darle el anillo a la influencer, aunque horas más tarde el hombre la golpeó. Hasta el momento, no se sabe la situación legal del sujeto.

