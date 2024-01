Elizabeth Gutiérrez ignora las opiniones negativas y sube un especial video junto a William Levy

En el video, se puede ver a Elizabeth Gutiérrez junto a William Levy divirtiéndose y riendo juntos, demostrando una vez más la gran conexión que tienen como pareja. Ambos lucen radiantes y llenos de alegría, lo que ha generado una gran cantidad de comentarios tanto positivos como negativos por parte de sus seguidores. A su vez, dejan en evidencia la química que tienen mientras disfrutan del mar.

Además, ambos aparecen abrazados junto con un mensaje en el que ella expresa lo agradecida que se siente por tenerlo a su lado. Esto ha generado aún más especulaciones sobre el estado de su relación, aunque los dos han mantenido su romance alejado de los reflectores y han preferido no declarar al respecto.

Sin duda, este audiovisual ha causado gran revuelo entre los seguidores de Elizabeth y William, quienes están ansiosos por descubrir qué les depara el futuro tanto en su vida personal como profesional.

La pareja ha sido una de las más populares y seguidas en el mundo del espectáculo, y han trabajado juntos en varias ocasiones, lo que ha hecho que su química traspase la pantalla. Su relación comenzó en el año 2010, y desde entonces han sido inseparables, compartiendo momentos tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Sin embargo, las polémicas e infidelidades se han hecho presentes.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen dos hijos en común. / Foto: Mezcalent.

Gutiérrez es reconocida por su talento como actriz y modelo, habiendo participado en diversas producciones de televisión y desfiles de moda. Por su parte, Levy ha destacado en el mundo del entretenimiento, tanto en México como en Estados Unidos, siendo considerado uno de los galanes más populares de la actualidad.

Internautas opinan por el video de Elizabeth Gutiérrez y William Levy

“Este video no necesita más descripción… Yo lo identificaría como amor y felicidad”, “Esta señora sí ama al padre de sus hijos. Le ha perdonado todo, eso es amor, eso es fidelidad”, “Esta mujer no conoce la dignidad”, “Hermosa familia se disfrutan con mucho amor y con sus hijos”, “Esta mujer no tiene amor propio”, “Son tan bellos juntos que la felicidad nunca se termine”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

