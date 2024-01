Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, ¿en un amorío con el actor Danilo Carrera?

En las redes sociales circuló con fuerza el rumor de que Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, estaba en un amorío con el actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien forma parte del programa ‘Hoy Día’, que transmite la cadena Telemundo.

Luego de la transmisión de fin de año para la empresa estadounidense, que contó con la participación de la reina de belleza y el galán de telenovelas, se habló de una fuerte química entre ambos, por lo que se habló de un posible romance entre ambos.

Ante esto, en el show ‘Hoy Día’ le consultaron cómo le va en Nueva York y también si su corazón está ocupado actualmente.

“Está feliz (mi corazón), está soltero, está libre y también está disfrutando muchísimo de ser Miss Universo”, comentó para negar que haya alguien en su vida en el plano sentimental.

Las declaraciones de Sheynnis Palacios

El reportero le dijo que el hecho de ser Miss Universo la pone en la mirada de muchos, por lo que de seguro hay varios pretendientes, pero la nicaragüense explicó que por ahora el amor no es una de sus prioridades.

Además, negó que esté vinculada sentimentalmente con el ecuatoriano: “No, yo lo respeto muchísimo, además admiro lo lejos que ha llegado con su trabajo, de latinoamericano a latinoamericano, pero no crean en eso, solamente somos amigos, él realmente está feliz ahorita con su pareja y yo también estoy muy feliz por él, así que todo bien, no hay que cruzar esas barreras, nada que ver”.

Previo a esto, la Miss Universo habló de su vida en la Gran Manzana, en donde ha conocido lugares emblemáticos y también conectar con momentos de su infancia.

Sheynnis Palacios contó que algunos latinos la han reconocido y le han expresado el cariño que le tienen: “Una vez, salí normal, tranquila a comprar un par de cosas que me hacían falta en mi apartamento, normal, como Sheynnis lo haría en Nicaragua y muchísimas personas latinoamericanas me reconocieron y sentir ese apapacho, esa cercanía, poder hablar mi idioma natal, porque todo el tiempo estoy hablando inglés”.

Para sentirse cerca de su tierra, la también modelo afirmó que ha mantenido en su alimentación platos típicos de Nicaragua como el nacatamal. “Me lo hizo mi mami, fui a visitarla para Navidad, me lo traje en todo y maleta para Nueva York, empacadito, ya me lo comí, estaba delicioso, todavía tengo en la refrigeradora más para cuando tenga más hambre, también me traje mis frijoles, el queso super reconocido de mi país, no me va a faltar la comida nicaragüense”.

