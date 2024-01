Eugenio Derbez se dará un respiro de su carrera: ¡No está anunciando su retiro!

Eugenio Derbez ha estado viajando y brindando una serie de entrevistas para promocionar “De Viaje con los Derbez” y “Radical”. El actor y productor siempre se involucra con cada proyecto en el que participa y ahora todo este trabajo podría estarle pasando factura, razón por la cual ha tomado la decisión de tomarse un descanso.

Según reportó Mezcal TV, Derbez conversó con la prensa y aseguró que aún cuando no está anunciando su retiro, sí ha llegado a la conclusión de que necesita aprovechar y pasar mayor tiempo con su familia, para hacer todo aquello que de repente no se permite por lo apretada que está su agenda laboral.

“Voy a descansar”, dijo Eugenio Derbez. Pero aclaró que esto no es algo definitivo, destacando que lo que busca con esta afirmación es bajar el ritmo de trabajo de manera considerable. “A este ritmo ya no me siento bien ni física ni anímicamente. Siempre veo al trabajo como un reto y por eso promociono tanto todo lo que hago”, recalcó el productor de “Radical”.

Derbez también se mostró muy emocionado al comentar que su película ya entrará al servicio de streaming en donde más gente tendrá la oportunidad de ver la cinta, porque aún cuando ésta se estrenó en cines y muchas personas fueron a verla, él espera que al entrar a las plataformas digitales el alcance sea mayor.

Es importante repetir que Eugenio Derbez no está anunciando su retiro del mundo del cine y la televisión. La aclaración en este tema es válida, porque recientemente Ricardo Arjona lanzó un comunicado similar, en donde hablaba de retirarse de los escenarios, momentáneamente debido a situaciones de salud, muchos de sus fans entendieron que la “despedida” era definitiva.

Este error es el que queremos evitar con esta aclaración, para que los fans del reconocido actor mexicano no creen que este fue un adiós por parte de Derbez.

Eugenio Derbez se recupera de una terrible pérdida

El año 2023 le dejó un duro golpe emocional a Eugenio, murió su fiel amiga y compañera “Fiona”. Una perrita que durante 11 años lo acompañó en todo. Pero, la tristeza de su partida se vio mitigada gracias a su hija Aislinn Derbez.

Mediante Instagram, el creador de “La Familia Peluche”, contó que ésta le mandó hacer una escultura tamaño natural de la bulldog -Fiona-. La pieza fue bordada con chaquira y tiene unas alas doradas. Al verla muchos podrían asumir que el artista convirtió con su creación, el recuerdo de la perrita en un bello “alebrije”.

Más allá de la imagen, está el detalle y lo que esto significa para Eugenio Derbez. El actor habló sobre esto y dijo: “Mi hija Aislinn me regaló una Fiona de tamaño natural, que mandó fabricar con la gente que le hace su joyería. Vean nada más que belleza, es totalmente hecha a mano, una obra de arte. Gracias por regalarnos esta belleza”.

