Jenni Hermoso revela detalles de la relación entre las jugadoras y el exseleccionador español Jorge Vilda

El pasado mes de septiembre se destapó una polémica entre Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol y Jenni Hermoso, jugadora de la selección femenina de España. Pues el directivo del organismo habría dado un beso a la futbolista sin consentimiento.

Esta polémica se extendió por varios meses y terminó con la renuncia tanto de Rubiales como presidente de la RFEF, como de Jorge Vilda; quien era el seleccionador de la selección femenina de España que salió campeona en la Copa del Mundo de 2023.

Meses después parece que la polémica continúa, pues recientemente Hermoso tuvo una entrevista en el programa de Jesús Calleja y reveló varios detalles de la relación entre las jugadoras y Vilda, cuando el técnico estaba al frente de la selección española.

“Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Él decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían”, comentó Hermoso sobre las concentraciones de la selección española cuando Vilda era el DT.

Jennifer Hermoso, jugadora de la selección española / Getty Images. Crédito: AFP / Getty Images

Uno de los comportamientos que más señaló Hermoso fue el control que quería imponer Vilda sobre las jugadoras; pues presuntamente el seleccionador preguntaba, observaba y controlaba cada movimiento que hacían las españolas durante las concentraciones del equipo.

“Cuando nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa“, explicó Hermoso durante la charla, dejando al entrevistador asombrado.

Hermoso sobre la denuncia a Rubiales

Jenni Hermoso también tocó el tema de la polémica con Rubiales y el entrevistador le preguntó si al momento de denunciar a Rubiales por el beso sin consentimiento, la jugadora estaba consciente de las consecuencias que podía tener.

“Sí, y también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un video diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento”, comentó la delantera de 33 años.

