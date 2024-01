Encuentran extraño mensaje de “ayuda” escrito en un cascarón de huevo

Uno de los eventos más macabros y que más sensación causan en redes sociales son aquellos videos en donde los usuarios han encontrado en algunos paquetes o prendas de ropa, mensajes ocultos que inquietan y que muy probablemente fueron escritos por los trabajadores de una determinada marca o empresa.

Sobre este tema, en días recientes, en TikTok causó mucho revuelo el video compartido por el usuario @ddannyvvertti, el cual habría encontrado justamente uno de estos mensajes un tanto perturbadores, escrito en un cascarón de huevo.

El hombre indicó que este descubrimiento lo hizo justo cuando se alistaba para prepararse el desayuno; sacó un huevo del refrigerador y antes de romperlo notó que además de traer impresa la marca y número de lote, también venía escrita la palabra “ayuda”.

“Estaba por hacerme un desayunito y vi que tiene siglas de ‘Ayuda’ en los huevos que compré hace no mucho, me he dado cuenta de que varios pertenecen a esta Z5 354, ¿todo bien, hueveros del mundo?”, escribió el usuario de TikTok.

El video tiene más de 1,7 millones de reproducciones y cientos de comentarios, la mayoría haciendo bromas sobre este curioso hallazgo, mientras que otros consideraron que sí podría tratarse de alguna denuncia realizada por empleados de San Juan, la empresa productora de dicho huevo.

La verdad detrás del mensaje de “ayuda” escrito en un cascarón de huevo

Luego de que la historia del curioso mensaje escrito en el cascarón de huevo se hiciera viral, varias personas indicaron que es común encontrar este tipo de frases en los huevos de la marca mencionada anteriormente.

Hay quienes aseguran haber encontrado en el cascarón distintas frases, tales como “Te Amo”, “Cuídate”, “Feliz Navidad”, por lo tanto, indicaron que es muy probable que se parte de alguna estrategia de marketing de esta compañía.

Finalmente, la gente de huevo San Juan aclaró la situación mediante sus redes sociales.

“El mensaje de nuestro cascarón de Ayuda es para motivarte a dar siempre lo mejor de ti. Puedes ayudar a tu vecino con su jardín o brindar un plato de comida a una persona sin hogar”, sentenciaron.

Sigue leyendo:

* “Ayuda”, “SOS”: Los aterradores mensajes escondidos en ropa de Shein

* Científicos descubren un nuevo “secreto” escondido en la Mona Lisa

* Descubren un poema misterioso en una botella que podría “apuntar a un tesoro” en Inglaterra