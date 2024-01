Le llueven críticas a Carolina Sandoval por video en el que su pequeña hija responde a detractores  

La presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval lanzó un video en sus redes sociales en el que aparece junto a su Amalia, para responder a quienes le hacen críticas a su familia.

“Pues Amalia se puso brava, ¿qué piensan?”, escribió la exconductora de ‘¡Suelta la Sopa!’ en la descripción del video.

El mensaje fue para contestar a una seguidora que escribió: “Aplanando calles en Madrid, sin oficio, y la hija sin ir a la escuela, de por sí habla raro y sin estudios, peor, y la hija mayor viviendo con su negrito afro ajaj Qué familia”.

“¿Por qué la gente cree que pueden hablar así de nuestra familia porque seamos unas personas de redes sociales?”, le preguntó Carolina Sandoval a su niña.

Polémica con Carolina Sandoval

La pequeña, ante la pregunta, contestó: “La familia Sandoval no necesita tanto de eso, solo tiene que estar normal. Mira, si alguien te dice algo uno le responde con lo que yo diga o enséñales mis videos”.

Luego de esto, la pequeña le recomendó a su mamá que mejor ignorara ese tipo de comentarios.

Sin embargo, a muchos no les gustó que Carolina Sandoval mostrara a su hija para responder a los que los critican.

Algunos mensajes que le dejaron fueron: “No sé por qué involucra a la niña con ese contenido de resentimientos, es una resentida que no acepta críticas, solo le gusta que le alaben”, “No debe decirlo eso a la niña tampoco, no está bien por la edad que tiene crecerá con todo eso que le dices en su mentecita, digo, sorry por decirlo, pero creo que no está bien”.

Otros le indicaron: “Triste que exponga a esta pequeña ante las redes, felicito a los famosos de verdad como Aracely Arámbula que nunca expuso a sus hijos. Se supone que las mamás cuidamos su integridad”, “No expongas a la niña a los temas de las personas mayores y los problemas que uno tiene o que uno enseña aquí en las redes sociales, ella tiene otra edad, no tiene la capacidad, no la esté entrenando a decir esas cosas por favor eso le va a hacer daño en su futuro”.

Durante años, la venezolana se ha caracterizado por ser bastante frontal a la hora de hablar de algún tema, pero también cuando de responder a una crítica se trata, pero ahora ha hecho uso de su hija, algo que ha generado esta controversia.

