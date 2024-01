Jason Kelce sobre su posible retiro: “No estoy tratando de ser dramático y continuar alargando esto”

El center de Philadelphia Eagles, Jason Kelce, podría ser el último de los jugadores de la NFL que tome la decisión de retirarse de la disciplina luego de la derrota que sufrió con su equipo ante Tampa Bay Buccaneers en la ronda de comodines.

Según un reporte del periodista de ESPN, Adam Schefter, en sus redes sociales y del que asoció como fuente de la información a allegados al jugador, Kelce estaría pensando en retirarse y su despedida se la habría comunicado a sus compañeros de equipo posterior a la eliminación en el encuentro ante Tampa Bay.

Sin embargo, durante el último episodio de su podcast “New Heights” donde comparte con su hermano Travis, se negó a hablar sobre un posible retiro inmediato de la liga alegando que aún tiene mucho que pensar, aunque dejó claro que oficializará su parecer en el momento indicado.

“Simplemente no creo que estés en posición de tomar esa decisión después de un juego como ese. Simplemente no lo creo. Hay demasiada emoción en el momento. Hay demasiadas cosas sucediendo en el momento como para comprender plenamente esa decisión”, comentó.

Posteriormente Kelce reflexionó al indicar que no está evitando la conversación o la decisión, pero en el momento en el que llegue será “definitivo” y resaltará a quienes lo acompañaron por tantos años en el fútbol americano.

“No estoy tratando de ser dramático y continuar alargando esto. Realmente no lo estoy. Es algo que creo, cuando llegue el momento de anunciar oficialmente lo que sucederá en el futuro, se hará de una manera que sea definitiva y que respete a muchas personas e individuos que han significado mucho para mí, lo que me ha llevado a la carrera que he tenido. No creo que sería respetuoso o incluso exacto poder hacer eso bien después de un partido así”, añadió la estrella de 36 años.

Los rumores de su posible retiro comenzaron posterior al partido en el que se veía a Kelce con lágrimas en sus ojos y sin palabras para los periodistas.

Posteriormente comentó durante la limpieza de los casilleros de los Eagles que no contestaría ninguna pregunta en relación a una hipotética despedida.

Habrá que esperar para conocer la decisión del no solo campeón del Super Bowl LII, sino también el seis veces First-Team de la NFL, sino también el siete veces seleccionado al Pro Bowl.

Sigue leyendo: