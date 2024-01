Salma Hayek le envía unas emotivas palabras a aquellos que también padecen de dislexia

Salma Hayek ha demostrado que la dislexia no define quién es ella como persona ni sus capacidades. A pesar de los desafíos que esta condición le presentó, no dejó que esto la detuviera en la búsqueda de sus sueños en la industria del entretenimiento.

“Para todos mis compañeros disléxicos, especialmente aquellos que vuelven a la escuela. Ustedes pueden lograrlo“, siendo este el mensaje que acompañó un video que subió a su perfil de la red social de la camarita sobre su trabajo en ‘Black Mirror’, donde además aprovechó para describirse como “una talentosa actriz disléxica con inglés cuestionable“.

Su determinación y fuerte voluntad le han permitido no solo triunfar como actriz, sino también explorar otros roles como directora y productora. Su éxito en Hollywood es un testimonio vivo de que la dislexia no tiene que limitar a una persona en la consecución de sus metas.

Salma Hayek no se olvida de aquellos que padecen su mismo trastorno. / Foto: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images.

En el audiovisual que compartió en Instagram salen varias entrevistas que le han hecho, siendo así como destacó lo siguiente: “Mi cerebro, en vez de leer las palabras, solo ve imágenes. Y eso es algo bueno si quieres ser director de cine”.

“Empecé a practicar el nombre de la película desde que la estábamos rodando, porque soy disléxica y decía: ‘Hitman’s Bodyguard Wife, Hitman’s Wife Bodyguard y Bodyguard Hitman’s Wife’. Me confundía mucho”, dijo en The Tonigt Show with Jimmy Fallon.

Salma Hayek ha demostrado que su dislexia no ha sido impedimento para llegar donde quiere. / Foto: MICHAEL TRAN/AFP vía Getty Images.

La mexicana ha compartido abiertamente su experiencia con la dislexia, convirtiéndose así en una inspiración para aquellos que también luchan contra esta condición. Su mensaje de aliento es claro: no importa cuán difícil pueda parecer, nunca debes renunciar a tus sueños. Sigue adelante y trabaja duro, porque el éxito es posible, incluso enfrentando obstáculos.

La historia de la actriz de 57 años es un recordatorio de la importancia de la autoaceptación y de aprovechar al máximo las habilidades y talentos individuales. La dislexia puede presentar desafíos en el proceso de aprendizaje, pero no afecta la capacidad de una persona para tener éxito en el mundo laboral o en cualquier otra área de la vida.

