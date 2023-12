Salma Hayek no se salva; su película Magic Mike: The Last Dance es considerada una de las peores del 2023

Como cada cierre de año, llega la época de hacer un recuento sobre lo mejor y lo peor del medio cinematográfico en Hollywood. Y es que así como existen grandes éxitos taquilleros y de crítica, como Barbie, Oppenheimer, entre otros, no se pueden dejar fuera a los grandes fracasos como Flash, The Little Mermaid, entre otros. Lamentablemente, la talentosa actriz mexicana, Salma Hayek, también forma parte de esta lista por una película en especial: Magic Mike: The Last Dance.

Irónicamente, la nacida en Veracruz, México, no iba a formar parte de la cinta hasta que la salida de la actriz Thandie Newton provocó la entrada de la intérprete de “Frida”. La película, la cual cierra la trilogía iniciada en 2012 de la mente de Channing Tatum, recaudó más de $50 millones de dólares, muy lejos de los $100 millones de dólares de su predecesora, Magic Mike XXL.

Salma Hayek protagonizó Magic Mike junto a Channing Tatum. Crédito: AFP / Getty Images

Sin embargo, y de acuerdo con uno de los principales críticos del medio especializado Variety, Owen Gliberman, la cinta es un “blandengue total” que no hace justicia a sus predecesoras, las cuales fueron mejor recibidas tanto en taquilla como en crítica.

En la crítica de Gliberman, que no hace mención directa a Salma Hayek, también se menciona la mezcolanza de escenas de bajo costo con una historia rutinaria y hasta predecible. Cabe destacar que la promoción de la película costó al menos $9 millones de dólares.

Las otras peores cintas del 2023

En el listado de Owen Gliberman sobre las peores cintas del 2023, también se encuentra la cinta de Chris Evans y Ana de Armas, Ghosted, la cual forma parte del catálogo original de la plataforma de streaming Apple+. También aparece, de manera sorpresiva el penúltimo trabajo del director texano Wes Anderson, Asteroid City, que a pesar de contar con diversas críticas a su favor, no se salvó de Gliberman.

Ghosted fue una de las peores películas de 2023. Crédito: AFP / Getty Images

La lista del crítico cierra con la última película de Gal Gadot, Heart of Stone y la película original de Netflix que lanzó como parte de su estrategia de San Valentín: Your Place or Mine. En la publicación de Variety también participó el crítico Peter Debruge quien mencionó a sus seleccionadas, comenzado con la reimaginación violenta y sangrienta del popular personaje infantil: Winnie the Pooh: Blood and Honey.

El crítico también menciona a la cinta protagonizada por la mexicana Melissa Barrera, Carmen, así como uno de los fracasos más grandes en taquilla y crítica de DC: The Flash. Finalmente, también hace mención a la colorida biopic del popular pintor Bob Ross, Paint, y el corte definitivo de la cinta clásica Calígula.

