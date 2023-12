Salma Hayek habla de su inicio en Hollywood  “me dijeron que mi carrera moriría a mediados de los 30”

Historias de superación y lucha hemos escuchado miles a lo largo del tiempo. Sin embargo, aquellos relatos provenientes por actores de Hollywood que superaron decenas de estigmas y estereotipos para llegar a lo más alto, cuentan con un “extra” de drama y heroísmo. Y uno de los mejores ejemplos de lo anterior fue el caso de Salma Hayek.

La actriz nacida en Veracruz, México, inició su carrera actoral a corta edad a través de diversos papeles en la televisión mexicana. Sin embargo, no fue hasta que se mudó a Los Ángeles en 1991 que la carrera de la actriz comenzó su verdadero desafío: enfrentarse a un gran número de estigmas hacia el talento latino.

No fue hasta años después, gracias a sus papeles en cintas como From Dusk Till Dawn, Follow Me Home y Fools Rush In, junto con el fallecido Matthew Perry, que su trayectoria despegó realmente. Posteriormente, participó en diversas producciones como Wild Wild West y The Faculty, que le ayudaron a consolidarse en otro importante rol en su carrera: productora.

Salma Hayek ha triunfado como actriz, productora y empresaria. Crédito: AFP / Getty Images

Con ayuda de su propia productora, Ventanarosa, Salma Hayek desarrolló y protagonizó grandes éxitos como El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, Traffic, Timecode, Chain of Fools, entre otros. Sin embargo, no fue hasta su participación en Frida, y por la que obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actriz, que Hayek llegó al ojo internacional para nunca despegarse de él.

¿Qué le dijeron a Salma Hayek al inicio de su carrera?

A pesar de los grandes éxitos conseguidos posterior a Frida, Salma Hayek se vio frenada en diversas ocasiones por diversas personalidades de Hollywood, quienes no le veían futuro en esta demandante industria.

Me dijeron que mi carrera moriría a mediados de los 30. Primero me dijeron que un mexicano nunca lo lograría porque en ese momento, las nuevas generaciones, era imposible que un mexicano tuviera un papel protagónico en Hollywood” Salma Hayek – Actriz

Aunque no especificó las personas que le dijeron estas palabras, la mexicana decidió tomar esos comentarios y convertirlos en motivantes para alcanzar sus sueños. Incluso, y a pesar de lo hirientes que suenan esas críticas, la actriz se siente orgullosa de haberlas escuchado.

Me dijeron tantas veces que no podría suceder y yo casi les creí, pero luché y gané” Salma Hayek – Actriz

El éxito de Salma Hayek actualmente

Hoy en día, con 57 años a cuestas, Salma Hayek se ha convertido en una de las actrices latinas con mayor alcance, influencia y éxito en todo el mundo. Y es que gracias a su talento y trabajo, ha creado una extensa carrera actoral así como una faceta empresarial que le ha brindado grandes beneficios.

Con 57 años, Salma Hayek es una de la mujeres más influyentes del mundo de acuerdo con Time. Crédito: AFP / Getty Images

De igual manera, y desde hace más de 15 años, está casada con el multimillonario francés, Francois-Henri Pinault, con quien tiene una hija llamada Valentina Paloma Pinault-Hayek. Recientemente, la revista Time, incluyó a la latina dentro de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2023.

No cabe duda que los comentarios y críticas que Hayek recibió en el pasado, se convirtieron en el motor para ser lo que es hoy: una de las mujeres latinas más importantes de la actualidad.

Continua leyendo

El mensaje de Salma Hayek para despedir a su amigo Matthew Perry

Salma Hayek admite que se pone loca si no medita, asegura que emocional y físicamente empieza a derrumbarse

Salma Hayek celebra su cumpleaños 57 posando en diminuto bikini rojo