Alfredo Adame revela quién podría ser su aliado dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’

El actor mexicano Alfredo Adame ofreció declaraciones a varios reporteros, a días de comenzar su participación en el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmitirá desde el 23 de enero la cadena de televisión Telemundo.

En el encuentro con los medios, el también presentador dijo cuál es su estrategia, a quién le gustaría tener de aliado y además cómo se prepara para formar parte de la competencia, una de las más exitosas en la televisión hispana en los Estados Unidos.

El artista, afirmó inicialmente que se sometió a un tratamiento antienvejecimiento para lucir mejor ante las cámaras y dio detalles de en qué consiste este procedimiento.

“Empezamos con el ácido hialurónico, un toquecito aquí de bótox, nada más, yo no soy enemigo del bótox, pero para las patas de gallo y obviamente las cremas de retinal y retinol. Yo he visto resultados maravillosos y luego todo esto del colágeno para la cara y todo ese rollo, la verdad es que he encontrado resultados”, afirmó.

Luego, explicó que la especialista le indicó que se vería como con 15 años menos, algo que él considera que se cumplió.

“Esta es la sexta sesión”, reveló acerca de las veces a las que se ha sometido a este tratamiento.

Alfredo Adame en ‘La Casa de los Famosos 4’

Después de hablar de los tratamientos de belleza, informó cómo fueron las negociaciones con Telemundo, que empezaron desde julio pasado, pero debido a que tenía proyectos para febrero, no estaba seguro de formar parte del programa.

El presentador dijo que la producción lo tildó como el “rock star” de la temporada y que querían revelar su nombre el día del estreno, pero debido a la presión que hubo en redes y que se filtraron varios concursantes, decidieron decir antes que estaría en la casa.

Alfredo Adame, actor mexicano, participará en ‘La Casa de los Famosos 4’. Crédito: Mezcalent

“Alguien soltó que iba yo, entonces la gente estaba impaciente y me dijeron que el 16 (de enero) soltamos la noticia, pues para mí maravilloso, es tendencia ahorita y están ustedes aquí, los amables chicos de la prensa”, agregó.

En la conversación destacó que su personalidad seguirá igual, con valores, con escrúpulos y sobre todo mucha chispa. También, espera derribar esa imagen de que es misógino y homófobo. “Yo no soy nada de eso”, comentó.

Después reveló que Lupillo Rivera podría ser uno de sus aliados. “Esto es un curso de administración de egos, si a mi Lupillo Rivera me dice ‘vamos a jalar parejo’, pues vamos a jalar parejo, si me dice ‘pues, no, mala vibra contigo’, pues mala vibra con él, como me den doy. Ahora, los demás no los conozco, respeto a la esposa de Vicentillo Fernández, a la cual respetaré porque es una señora casada, decente y todo ese rollo, las demás son solteras, yo ando con la testosterona hasta arriba y tengo 25 años mentales y todo ese rollo”.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos de Telemundo aquí:

· ¿Frida Sofía sí entrará a La Casa de los Famosos 4 y Thalí García deja una pista?

· La Casa de los Famosos 4 anuncia a ‘La Bebeshita’, Mariana González, ‘La Bronca’ y Carlos Gómez

· Maripily Rivera insiste antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos 4’: ‘Lupillo Rivera me tiene bloqueada’