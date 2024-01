Patricia Manterola no se encuentra bien de salud y alerta a sus fans: “No me puedo mover”

A través de las redes sociales, la cantante Patricia Manterola ha manifestado que está presentando ciertas complicaciones de salud, hecho que la ha llevado a estar acostada para cumplir con reposo, pues ha sido la parte baja de su espalda la que se vio afectada.

“Hola mis amores, oigan, ¿qué creen?, llevo… hoy sería mi tercer día en cama, me lastimé la espalda… miren, aquí me puse un filtro porque no estoy arreglada… qué creen mis amores, me lastimé la espalda y no me he podido levantar de la cama, yo creo que tengo un disco… hoy de plano voy a tener que ir a al doctor para que me revisen porque no me puedo mover, o sea, no puedo hacer nada, ya les contaré“, fue parte del mensaje que dejó en sus historias de Instagram.

La mexicana Patricia Manterola no empezó de la mejor manera este 2024. / Foto: Mezcalent.

En los videos compartidos en sus stories de Instagram, Patricia muestra sus intentos por aliviar las molestias que aparentemente están relacionadas con unos discos en su columna vertebral. Según ha contado, ha tenido que programar una cita con su médico en el hospital para poder abordar este problema. En los audiovisuales, se le ve recostada mientras usa cremas y toma pastillas como parte de su tratamiento para aliviar el dolor.

“Estoy ahorita aquí con calor, me he estado poniendo todos estos menjunjes, pomadas, estoy aquí con Advil, con imanes, no, no, no… no saben la cantidad de cosas que me he estado poniendo para ver si se mejora el dolor, pero yo creo que sí se me removió algún disco o algo, ya les contaré, los mantendré informados, pásenme sus remedios, porque yo tengo todos estos remedios, pero bueno hoy después del doctor les diré qué me dicen, seguramente me van a tomar radiografías, una resonancia o algo para ver cómo está mi espalda baja y ya los mantendré al tanto, mis amores”, añadió.

La cantante Patricia Manterola dijo que proximamente estará dando más detalles de su salud. / Foto: Mezcalent.

“Aquí estoy en el doctor, mis amores, esperando que vengan a revisarme, no me puedo ni sentar, entonces aquí esperaré con calma a ver qué me dicen, a ver qué tengo, ya les contaré, ¡besitos a todos!”, agregó.

