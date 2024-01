Ricky Martin habría mostrado interés en Danilo Carrera y este le dice: “No juego en esa liga”

Danilo Carrera, reconocido actor ecuatoriano, recientemente participó en el pódcast Morfi, donde estuvo acompañado por Danny y Carlos. Durante la entrevista, el presentador de televisión de ‘Hoy Día’ realizó algunas declaraciones impactantes acerca del famoso cantante puertorriqueño, Ricky Martin.

La información proporcionada por el invitado fue debido a una interrogante que le hicieron: “¿Hay algún famoso que nunca te esperaste que te siga en Instagram?“. Sin duda, los mismos conductores del espacio quedaron atónitos cuando él menciona el nombre del boricua.

De inmediato, Carrera, de 35 años, respondió: “Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía el man“.

Ricky Martin siguió durante un tiempo en Instagram a Danilo Carrera. / Foto: Mezcalent.

Para quienes pensaban que eso era lo único, pues no. El conductor no dudó en explicar que hasta la fecha no lo ha visto y cuando tuvo la oportunidad prefirió negarse ante las solicitudes: “Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo. Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga“.

El ecuatoriano aprovechó para destacar que desde muy pequeño se declaró fanático de Ricky, pues manifestó que se sabe canciones que pocos conocen hasta la fecha, aunque eso no fue impedimento para disfrutar del talento que tiene el intérprete de ‘La copa de la vida’.

Danilo Carrera también habló de su participación en MasterChef Ecuador. / Foto: Mezcalent.

“Era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito, canciones como ‘Tu recuerdo’ que la gente no conoce mucho. En el 98, cuando el man canta ‘La copa de la vida’ para el mundial, yo tenía 8 años, para mí es la canción más top de las tops”, agregó durante la entrevista.

Carrera agregó: “La gente me decía: ‘oye, Ricky Martin te sigue’, obvio que me sigue pues, obvio, yo soy el target del man”.

Martin ha tenido un estilo de vida un poco controversial desde el momento en el que decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual, también por su divorcio en el 2023. Además, llegó a recibir una denuncia de su sobrino por presunta agresión sexual y ahora y que aparentemente estuvo interesado en el presentador Danilo.

