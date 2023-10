Danilo Carrera se une a los conductores de ‘Hoy Día’ y la reacción de la audiencia sorprende

Desde finales de 2022, el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo viene sufriendo una serie de transformaciones, debido a los despidos de algunos conductores y la incorporación de nuevos que en diversas ocasiones han dejado a la audiencia completamente atónita.

En horas de la tarde del pasado lunes, en la cuenta de Instagram del programa matutino y de Telemundo dieron a conocer que desde este martes un nuevo conductor se uniría a su familia. Sin embargo, no ofrecieron mayores detalles hasta hoy que le dieron la bienvenida al ecuatoriano Danilo Carrera.

“Estoy feliz de ser parte de esta familia“, dijo el también protagonista de telenovelas.

Audiencia reacciona tras ver a Danilo Carrera en ‘Hoy Día’

Los televidentes se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar del contenido que estaban visualizando, y es que muchos de ellos manifestaron su incomodidad al ver que es Carrera, pues varios de ellos estaban deseando que se tratara de Carlos Calderón, quien condujo el programa por pocas semanas, pero tuvo gran receptividad.

“Carlos Calderón era el indicado”, “Ahora sí que NO!!! ¡Ese indeseable NO”, “Carlos es el mejor y siempre lo será”, “Y Carlos Calderón, que pasó, lo esperábamos, qué desilusión, increíble! ¡Queríamos a Carlos Calderón! Danilo no tiene gracia“, “Bendiciones, a mí me encanta ..pero los primeros conductores son los mejores…esta señora no deja hablar”, “DESORDEN en vivo y fuera del aire”, “Lo más aburrido van de mal en peor”, “Sinceramente yo no entiendo los ejecutivos de Telemundo tú sabes lo que es dejar ir a @carlitoscalderon por Danilo que decepción la verdad”, fueron algunas de las reacciones que se han registrado en el post.

Telemundo le da la bienvenida Danilo Carrera

“En Telemundo, empecé mi carrera siendo un niño, y 12 años después regreso siendo un hombre. Lo que no ha cambiado son mis ganas de triunfar en todo lo que me propongo. Estoy entusiasmado por iniciar esta nueva etapa y dar pie a los grandes proyectos que crearemos juntos“, dijo al canal de televisión el actor de origen ecuatoriano.

Sigue leyendo:

· ‘Hoy Día’ anunció que desde el próximo martes un nuevo conductor se unirá a la programación

· Danilo Carrera nos habla de su próxima telenovela con Telemundo y de lo que se viene como “host” de los Premios Billboard de la Música Latina

· Danilo Carrera firmó un convenio “para múltiples acuerdos” y se une a Telemundo