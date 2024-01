“Soy bético de toda la vida”: Andrés Guardado se despidió del Real Betis en emotiva ceremonia

El mediocampista mexicano Andrés Guardado, quien dejó oficialmente el Betis después de seis años y medio para unirse al Club León en su país, expresó este viernes que se siente “bético” y siempre lo será, destacando que esta separación del club andaluz no es un adiós, sino un “hasta luego”.

En la ceremonia de despedida al ‘Principito’, organizada por el Betis en su Ciudad Deportiva Luis del Sol, el legendario internacional del equipo mexicano recordó sus 17 años en Europa desde su fichaje con el Deportivo de La Coruña en 2007, destacando su compromiso con la bandera de México, ahora extendido también a la del Real Betis.

“Intenté llevar la bandera de México a donde fui, representando a mi país, y siempre decir ‘Andrés, el mexicano’, pero a partir de ahora me llevo mi bufanda bética y seré ‘Andrés, el mexicano bético'”, recalcó Guardado, de 37 años.

Guardado, de 37 años y nacido en Guadalajara, Jalisco, se emocionó por el cariño recibido en su despedida, agradeciendo a los dirigentes del Betis, incluido el presidente Ángel Haro, el técnico Manuel Pellegrini y sus compañeros.

“Espero que dentro de unos años, cuando la gente se acuerde de mí, diga Andrés Guardado es uno de los nuestros, porque me siento así. Soy bético de toda la vida, desde chiquitito -bromeó-, y quiero mucho al club, a la ciudad y a la afición. Para mí no es fácil tomar esta decisión por todo lo que representa, pero esto no es un adiós, es un hasta luego; estoy segurísimo”, recalcó.

Expresó su deseo de dejar un legado en el equipo verdiblanco y afirmó ser “bético de toda la vida”.

Durante el acto, Guardado entregó simbólicamente el brazalete de primer capitán bético al mediapunta francés Nabil Fekir y compartió palabras cariñosas con Joaquín Sánchez, otra leyenda del Betis. Al final de la emotiva despedida, fue manteado por sus compañeros como gesto de gratitud y cariño, dejando una huella imborrable en el beticismo y en el club sevillano de Heliópolis, donde se entrenó durante las últimas seis temporadas y media.

Guardado estuvo en el Betis durante las últimas seis temporadas y media para sumar 218 partidos oficiales con el Betis, 5 goles, 17 asistencias y el título de la Copa del Rey de 2022.

