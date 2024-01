Gaby Espino recibe opiniones negativas y le responde a un seguidor que le dijo que es “horrible”

La venezolana Gaby Espino en diversas oportunidades ha sido criticada en las redes sociales por diferentes motivos, y es que por ser una figura pública algunos internautas consideran que están en el derecho de poder opinar de cualquier manera sobre el resto.

Ella cumple distintos roles al igual que muchas otras mujeres, y no siempre está de punta en blanco o con maquillaje, hecho que suele ser completamente normal en la parte femenina según la actividad que se encuentren desarrollando. Por ello, subió un video en el que explicó algunos detalles tras los comentarios negativos que a veces le hacen.

Gaby Espino no se le queda callada a las personas que se dirigen de manera negativa hacia ella. / Foto: Mezcalent.

“A mí me da risa la gente que escribe: ‘¿Por qué sales así horrible?’. Así soy, real. Yo hago cosas en mi casa, yo soy ama de casa, soy actriz, soy presentadora, soy empresaria, pero soy ama de casa, soy mamá, tengo mil cosas encima. Y este tipo de cosas a mí me hace feliz. Y hay gente que me escribe como que (pone cara), y yo (hace otro gesto). Esta es mi vida, tengo muchos matices en mi vida. Y así como me pueden ver en una red carpet, me pueden también así, y esa es mi vida real”, dijo en una historia que subió a la red social de la camarita.

Sin embargo, algunos usuarios de Instagram han detallado que su aspecto físico ha cambiado un poco por los supuestos retoques estéticos que aparentemente habría decidido realizarse para lucir hermosa. Hasta la fecha, la actriz no ha confirmado que haya sido intervenida quirúrgicamente para que un especialista en la materia perfeccionara algunas parte de su cuerpo.

Gaby Espino ha demostrado que es amante de hacer ejercicios para cuidar su salud. / Foto: Mezcalent.

A su vez, Gaby sigue trabajando en mejorar su cuerpo con rutinas intensas de ejercicios para poder lucir una buena figura a sus 46 años y con dos hijos. Además, a inicios de 2024 lanzó su segunda línea de ropa deportiva que ya se encuentra disponible para la venta.

