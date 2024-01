Tekashi 6ix9ine habla mal de República Dominicana y asegura no querer volver a ese país

Tekashi 6ix9ine parece no tener mucha suerte y no logra llevar una vida calmada, puesto a que no le da tiempo de estar tranquilo cuando ya protagoniza otra polémica. A su vez, se viralizó un video en el que está hablando de República Dominicana