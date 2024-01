Yailin ‘la más viral’ habría botado de su casa a su mamá por haber denunciado a Tekashi 6ix9ine

Amelia Alcántara, conductora de Fogarate Show, hace poco protagonizó un tenso momento con Tekashi 6ix9ine, hecho que se registró cuando ella habló del posible comportamiento que él tendría con las mujeres con las que llega a tener un vínculo amoroso. Además, le dijo que suele ser un hombre “maniático” y que se “obsesiona” con ellas.

Alcántara recientemente ofreció una entrevista en ‘La Mesa Caliente’, momento donde llegó a hablar de la relación que existe actualmente entre Yailin ‘la más viral’ y su madre, pero aparentemente ese vínculo “no ha estado bien desde hace mucho tiempo”.

Tekashi 6ix9ine fue detenido hace pocos días en República Dominicana. / Foto: Bennett Raglin/Getty Images for Power 105.1.

“Tengo entendido que Yailin la botó de su casa, le quitó a su hija y le exigió a su madre que retirara la querella. La madre no quiso hacer lo que ella quería y es cuando la bloquea y la insulta”, añadió durante su intervención en el programa.

Este sábado el rapero fue presentado ante las justicia dominicana, pero deberá permanecer detenido debido a que fue pospuesta su audiencia hasta el próximo jueves 25 de enero.

Madre de Yailin ‘la más viral’ habla de la denuncia

Una nueva controversia protagoniza Tekashi luego que en días pasados lo detuvieron por una denuncia que puso la madre de Yailin ‘la más viral’, donde alegó que presuntamente él la habría agredido. Además, la demanda fue puesta a finales del mes de diciembre en República Dominicana.

Durante el espacio, Santiago Matías dijo: “Hay una querella que le colocó la madre de Yailin cuando ella estaba en Miami. La señora Wanda fue a la Procuraduría General de la República y le colocó una querella en donde alega que Tekashi la golpeaba; entonces, ahora toca que inicien las investigaciones y que la justicia determine qué ocurrirá en este caso”.

La justicia dominicana todavía no ha dado un veredicto sobre el caso de Tekashi 6ix9ine. / Foto: Alex Bierens de Haan/Getty Images.

“Él me golpeó porque me metí, porque golpeó a mi hija, y me tiró al piso; los de seguridad no hicieron nada. Le dije que no golpeara a mi hija y él siguió. Me metí y me dio durísimo también”, dijo en una nueva emisión del programa Alofoke.

