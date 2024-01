Tekashi 69 fue detenido otra vez por presuntamente haber golpeado a la mamá de Yailin ‘la más viral’

Si de escándalos en la vida de destacadas personalidades del mundo del entretenimiento hablamos, no podemos pasar por alto a Tekashi 6ix9ine, quien el pasado miércoles 17 de enero fue detenido otra vez en República Dominicana. Recordemos que la misma situación se registró con el rapero en octubre cuando agredió a unos productores musicales de Yailin ‘la más viral’.

Las cosas para el cantante se vuelven a ver complicadas con la justicia dominicana. La agencia EFE llegó a manifestar que existen dos versiones de la historia y una de ellas sería por aparentemente haber golpeado a la madre de Cattleya, mientras que la otra parte alega que sería lo mismo, pero con la progenitora de Yailin.

Tekashi 6ix9ine en diversas ocasiones ha sido detenido por su comportamiento. / Foto: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images.

“Hay una querella que le colocó la madre de Yailin cuando ella estaba en Miami. La señora Wanda fue a la Procuraduría General de la República y le colocó una querella en donde alega que Tekashi la golpeaba; entonces, ahora toca que inicien las investigaciones y que la justicia determine qué ocurrirá en este caso”, dijo Santiago Matías en la edición pasada de su programa ‘Alofoke radio show’.

Wanda, madre de la dominicana, estuvo como invitada en el mencionado espacio y aprovechó para dar su versión sobre lo que aparentemente pasó: “Una vez (Yailin y Tekashi estaban discutiendo); él me golpeó porque me metí porque golpeó a mi hija, y me tiró al piso; los de seguridad no hicieron nada. Le dije que no golpeara a mi hija y él siguió. Me metí y me dio durísimo a mí también”.

Tekashi 6ix9ine habría agredido a la madre de Yailin ‘la más viral’ por quererla defender. / Foto: Bennett Raglin/Getty Images for Power 105.1.

“Ministerio Público del Distrito Nacional ejecutó este miércoles una orden de arresto en contra del artista urbano Daniel Hernández, conocido por su nombre artístico como Tekashi o 6ix9ine”, reseña el organismo público a la prensa.

“La fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, ejecutó contra el imputado la orden de arresto judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por estar implicado en hechos de violación a la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar. La autorización judicial se produjo a solicitud de la Dirección Nacional de Violencia de Género del Ministerio Público”, añade la misiva.

Sigue leyendo:

· Tekashi 6ix9ine reaparece tras terminar con Yailin ‘la más viral’ y luce un radical cambio de look

· Tekashi 6ix9ine arremete contra presentador cuando le preguntan por la captura de un video de Yailin

· Tekashi 6ix9ine habla mal de República Dominicana y asegura no querer volver a ese país