3 grandes polémicas en la vida de Génesis Aleska, la modelo venezolana que detuvieron en México 

Génesis Aleska es una modelo venezolana, de 33 años de edad, que ha ganado fama debido a su romance con varias figuras del entretenimiento, incluyendo al reguetonero colombiano Nicky Jam. Su nombre llamó de nuevo la atención este fin de semana cuando informaron que había sido detenida en la Ciudad de México por el presunto delito de robo.

La noticia llega además en medio de los rumores de que había viajado desde Miami a tierras aztecas para participar en ‘La Casa de los Famosos 4’, exitoso reality show de la cadena Telemundo.

Este reciente hecho no es la única controversia que ha enfrentado la también empresaria en su vida, por eso repasamos en El Diario de Nueva York varios momentos controversiales que la han tenido como protagonista y se han viralizado en las redes sociales.

1- Una sesión de brujería

Debido a la pelea con su ex, el empresario Miguel Mawad, fueron varios los videos que filtraron y que ponían a Génesis Aleska en una posición nada favorable, sobre todo las imágenes en las que se le veía en una sesión con una “bruja”, quien le explicaba cómo hacer amarres, entre otras cosas.

“Que Nick Rivera Caminero (nombre de pila de Nicky Jam) solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro, solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir. (…) Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, decía la espiritista en el material que circuló.

Luego de esto, se puso en duda que la modelo haya recurrido a estas prácticas, pero la bruja compartió un video en el que confirmó que sí le pagaron para eso.

“Sí, es verdad. Génesis Aleska me contrató para hacer unas consultas y para montar unos trabajos”, comentó.

Aleska Génesis, modelo venezolana. Crédito: Gustavo Caballero | Getty Images

2-Videos íntimos y agresiones

En medio del conflicto con Mawad, también circuló material íntimo de ambos, lo que hizo que se convirtiera en tendencia en varias oportunidades.

El fin de esta relación se volvió tormentosa e incluso hubo capítulos de agresión, algo que muchos usuarios en las redes sociales rechazaron.

Por ejemplo, en una ocasión el empresario venezolano confesó la razón por la que en una ocasión se tornó violento con Génesis Aleska: “Ese día me llené de odio porque conseguí a Aleska mintiéndome; me dijo que estaba con su familia y estaba en casa de Maluma; me llené de rencor. Ojo: No me estoy justificando ni excusando, estuvo muy mal y pido perdón”.

3-Detenida en México por presunto robo

Este fin de semana circularon imágenes de la dueña del perfume ‘Mala’ arrestada en México. Esto debido a que la acusaron de robar unos relojes lujosos, que habría vendido en Miami.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicó la información en sus redes sociales, en donde además difundieron fotos de la venezolana, protegiendo su identidad.

“Detectives adscritos a la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento aprehendieron a una mujer por su probable participación en el delito de robo en pandilla, registrado en días pasados en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc”, escribieron.

