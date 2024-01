Alicia Machado será una de las primeras invitadas de ‘Pica y Se Extiende’, el nuevo show de Telemundo 

Si hay algo que da ‘La Casa de los Famosos’ es contenido, por eso Telemundo ha preparado un programa especial que lleva por nombre ‘Pica y Se Extiende’, en el que se conocerán todos los pormenores de lo que ocurra en el reality show y tendrá como una de sus primeras invitadas a Alicia Machado, quien ganó la primera temporada de la competencia.

A través de su cuenta en Instagram, la ex reina venezolana de belleza compartió la noticia con sus seguidores.

Alicia Machado vuelve a Telemundo para programa especial

“Mi gente nos vemos este domingo a las 10 PM, en un superespecial camino a ‘La Casa de los Famosos 4’ solo por Telemundo”.

Esta producción la conducirán Verónica Bastos y Carlos Adyan, quienes se han mostrado contentos de tener otro proyecto con la cadena.

En entrevista con el show ‘Hoy Día’ revelaron detalles de lo que el público disfrutará el público a partir de este domingo a las 10PM/9C.

La costarricense fue una de las que compartió con Andrea Meza y Penélope Menchaca información relacionada con este nuevo programa.

“Resulta que para nosotros no es suficiente que usted tenga ‘La Casa de los Famosos’, sino que después del programa especial venimos nosotros, ¿con qué? Con todo eso que no se puede ver, esas cositas prohibidas que pasan en ‘La Casa de los Famosos’, nosotros vamos a tener cámaras 24/7, vigilando tanto a los que están dentro como fuera y vamos a traer mucha noticia del mundo del entretenimiento”, dijo la conductora de ‘La Mesa Caliente’.

Mientras que su compañero, Carlos Adyan, comentó: “Lo divertido del programa va a ser que vamos a hablar de diferentes aristas de lo que está pasando dentro de la casa, ella (Verónica) puede tener su opinión, yo la mía, no solamente somos nosotros, habrá exhabitantes de ‘La Casa de los Famosos’, tendremos expertos, gente que ya ha vivido en carne propia, familiares de los mismos habitantes van a estar ahí dándolo todo y defendiendo a su habitante favorito”.

El boricua también dijo que en la primera transmisión compartirán algunos detalles importantes de la temporada que está por comenzar.

“Ya nosotros tenemos como va a lucir ‘La Casa de los Famosos’ por dentro, haremos contacto con los habitantes. Esto va a ser una locura realmente y también nos pondremos al día con las noticias del espectáculo que no han visto en el fin de semana”, indicó.

Penélope Menchaca le preguntó a los conductores cómo hacen para no incomodar a los participantes y ante esto, Verónica Bastos respondió: “A mí me conocen muy bien y creo que les interesa más que yo diga la verdad de lo que está sucediendo, a que otra persona tenga una mentira. En mi caso tengo esa comunicación con ellos, ayer hablaba en vivo con Alfredo Adame y él decía que yo soy puro peace and love, pero no pienses que yo voy a hablar bien de ti si tú no te comportas bien en esta casa, y en esta casa hay mucha gente polémica porque falta por anunciar a otra que es una bomba atómica”.

La artista añadió que esta temporada será la más explosiva y por eso el contenido que habrá será sustancioso.

Adyan añadió que el domingo analizarán las personalidades de los participantes que estarán en el reality show y esperan dar una gran noticia para empezar ‘Pica y Se Extiende’.

