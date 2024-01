Wendy Guevara le responde a Alfredo Adame luego de que lo llamara viejo y gordo 

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, le respondió a Alfredo Adame, quien se refirió a ella como un hombre y además dijo que no tenía ningún talento.

En una reciente transmisión en sus redes sociales, la creadora de contenido se mostró bastante tranquila y dijo que de ahora en adelante peleará solo con quienes hayan ganado el reality show en el que ella triunfó.

“Vamos a ver quién gana. Miren, yo voy a pelear con puros ganadores de ‘La Casa de los Famosos’”, dijo.

Luego de esto, la youtuber afirmó: “Hermana, a mi me da risa, se los juro. Hasta todo lo que me dijo me dio mucha risa, Dios mío, gocé con todo lo que me dijo, ya saben que a mi me gusta el chisme y el escándalo y no hago caso. Yo estoy trabajando mucho, lo malo es que a veces otras personas no reconocen que ya los contratan porque hacen el ridículo, pelean o caen en polémicas, porque a pesar de que digan que muchas personas que ‘mucho talento, que actores, que actrices’, ya al final los agarran de ridículo”.

En este sentido, indicó: “Ya pasó el tiempo de donde eran, a todos nos va a pasar”.

¿Qué dijo Alfredo Adame de Wendy Guevara?

A pocos días de entrar a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, el mexicano habló con la prensa de varios temas, incluyendo qué opinaba sobre la influencer, quien el año pasado causó furor con su participación en el programa de telerrealidad, pero en la versión de TelevisaUnivision.

“Ese gordo horrendo, qué, yo no lo conozco a ese gordo feo, ni lo conozco, no tiene talento, no tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron y ahí lo proyectaron para que ganara un reality”, afirmó.

Después de esto, Alfredo Adame aseguró que no lo reconoce como una mujer. “A la naturaleza no se le engaña y a una persona menos, a lo mejor el sistema jurídico le engaña, pero si sale un cuerpo de tamal mal amarrado, feo y tosco”.

El artista explicó que Wendy Guevara debió prepararse en algún arte para lanzarse al ruedo, porque a su juicio no hace nada productivo.

“Le arman una gira a una persona que no tiene ninguna habilidad, destreza, capacidad cognitiva y absolutamente nada, que trabajaba de prostituto y nunca se preocupó por prepararse”, agregó.

