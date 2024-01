A Ariadne Díaz le preguntan el motivo por el que no le gusta mostrar sus pies y ella aclara las dudas

La actriz Aridne Díaz el pasado lunes realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de la red social de la camarita, donde aprovechó para interactuar con una gran cantidad de fans que se mantienen atentos a cada paso que da en su carrera profesional y en su vida.

“¿Por qué nunca enseñas los deditos de tus pies?, son hermosos”, fue una de las interrogantes que le hicieron a la mexicana de 38 años. A su vez, ella no dudó ni un segundo en contestar con un video, y empezó diciendo lo siguiente: “Más allá de lo incómoda que me pueda hacer sentir el fetiche que mucha gente tiene acerca de los pies, me hace sentir incómoda porque no lo entiendo“.

Ariadne Díaz le respondió con amabilidad y risas a sus seguidores de Instagram. / Foto: Mezcalent.

Díaz destacó que hasta la fecha no ha podido entender lo que sienten algunas personas con querer ver los pies arreglados de una mujer. Por ello, mencionó que tampoco le parecía cómodo tomarle una foto a esa parte de su cuerpo y luego compartirla para conocer qué piensa el resto.

“Como alguien que le gustan mucho los escotes, bueno, yo sabría hasta dónde sí y hasta dónde no me sentiría cómoda enseñando; de los dedos no sé qué piensan, no sé qué se imaginan; no sé qué les prende de los pies. Hasta ya evito que me salgan los pies porque no sé cuál es la parte que disfrutan y lo mejor es enseñar nada“, agregó en medio de risas.

Ariadne Díaz detalló que no entiende el motivo por el que a muchos les encanta ver los pies. / Foto: Mezcalent.

La protagonista de telenovelas explicó que tenía previsto realizarse un cambio de look y había tomado la cita, pero aparentemente tiene un nuevo proyecto en puerta y deberá adaptarse a las exigencias que le indiquen, aunque no descarta la posibilidad que ese personaje pueda verse bien con lo que tenía pensado hacerse.

La actriz Ariadne Díaz explicó que no siente vergüenza por sus canas. / Foto: Mezcalent.

La mexicana añadió que no se siente incómoda con esas partes grises en su cabello, pues considera que es normal y de no ser necesario no compraría un tinte para cubrirlas: “Me gustan mis canas, punto. Si por personaje me las tengo que pintar me las pinto, sino no”.

