Carlos Calderón cuenta lo que vivió en su separación: “Todos los días se nos mete un diablito”

Carlos Calderón y Vanessa Lyon son ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Después de un año complicado en 2022, la pareja decidió darse una segunda oportunidad y con su hijo León han formado una hermosa familia. Incluso han decidido crear la marca ‘Gelato for Your Face’.

“(Fue) como si se me hubieran abierto las puertas del infierno… Ver como entran demonios a tu casa, te quitan la paz, tu privacidad… yo siempre decía que yo era un hombre millonario de amor, del cariño que me tiene la gente… y ver cómo se te vacía ese banco y ver como hay gente tan mala que no le importan tus súplicas, te dejan sin nada… Y te tienes que colgar a tu fe y a tu amor”, comenzó diciendo el presentador de televisión en una entrevista con Alejandro Chabán.

Carlos Calderón se vio envuelto en un completo escándalo. / Foto: Mezcalent.

El conductor mexicano le dijo al venezolano lo siguiente: “Yo nunca lo voy a superar y ella tampoco, todos los días se nos mete un diablito”.

“Confiando en gente que no quiere nada bueno para ti, confiando en amigos que no te están dando los consejos, personas que te llamaban de cariño de cierta forma y que, de repente, no te contestan el teléfono“, añadió.

Rashel Díaz y su esposo se encargan de dar charlas para mejorar las cosas en pareja y Carlos habló de su experiencia: “Fuimos y ese grupo de parejas fue algo tan fuerte… ha habido una calma y una paz maravillosa desde que invitamos a Dios a nuestras vidas”.

Vanessa Lyon y su experiencia al estar separada de Carlos Calderón

“Yo no sé si todavía está superado, por lo menos por mi parte, no sé si todavía está superado. Fue muy fuerte porque hubo muchas cosas, incluyendo personas, intereses, prensa… No es lo mismo tener una discusión a puerta cerrada a que te abran esa puerta obligada y te expongan de una forma tan baja, tan cruel”, explicó en el pódcast.

Vanessa Lyon habló de experiencia con todo lo que vivió al no estar con Carlos Calderón. / Foto: Mezcalent.

“Hacer del dolor de una familia que apenas está empezando una cosa de beneficio, de negocio, de views, para ellos era el morbo de views para nosotros era una vida entera, un bebé de por medio”, manifestó.

