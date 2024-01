Jomari Goyso habla del trauma que le generó haber sido abusado cuando solamente tenía 13 años

Durante la entrevista en el pódcast Indomables, Jomari Goyso abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su pasado. Reveló que cuanto tan solo tenía 13 años terminó siendo víctima de abuso y confesó lo difícil que fue lidiar con esa experiencia traumática.

El presentador de televisión admitió que durante mucho tiempo guardó silencio sobre lo ocurrido, sintiendo vergüenza y miedo de hablar al respecto. Sin embargo, decidió enfrentar el trauma y buscar ayuda terapéutica para sanar y encontrar una manera de superarlo.

“Ese día murieron muchas cosas, porque te matan muchas cosas, pero nacen muchas cosas que son necesarias para la vida a la que me iba a enfrentar”, le contó a Regina Carrot.

Jomari Goyso dio detalles de lo que ha vivido. / Foto: Mezcalent.

El reconocido experto en moda añadió: “No nos han enseñado a enfrentar las emociones. El ejercicio es mi terapia, mi motor”.

“Cuando alguien me dijo ‘te amo’, eso fue lo más doloroso por muchas cosas, porque he estado acostumbrado al bullying. Me es muy difícil aceptar el amor“, siguió relatando.

El copresentador de ‘Despierta América’ compartió su experiencia en el pódcast con la esperanza de inspirar a otros a hablar sobre sus propios traumas y buscar apoyo. También destacó la importancia de romper el silencio y no permitir que el abuso defina la vida de las víctimas.

Jomari Goyso explicó la manera en la que terminó superando algunas facetas de su vida. / Foto: Mezcalent.

“En mi libro cuento un episodio en mi vida en que fui abusado. Ahí nació alguien que yo no conocía en mí. El ver esa negatividad de la vida, ver ese lado oscuro, despertó alguien en mí más guerrero. Intenté quitarme la vida. Al final decidí no quitármela porque mi abuela apareció”, dijo.

El español expresó lo siguiente: “Yo a mis hijos y a mis sobrinos los encerraría aislados del mundo. Cuando eres niño no estás capacitado para reaccionar a la realidad de la vida. Cuando yo tenga hijos no sé qué tal padre voy a ser y todo cambia, pero asumo que voy a ser una persona que los va a meter en una burbuja”.

La valentía de Jomari al compartir su experiencia muestra la fortaleza que ha encontrado a lo largo de su vida y su determinación de ayudar a otros a sanar. Su desahogo con Regina en las Indomables es un paso más hacia la superación y la liberación de las cicatrices del pasado.

“Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido necesario para ser la persona que soy hoy, pero yo podría también haber llegado lejos sin sufrir nada de lo que sufrí”, finalizó.

Sigue leyendo:

· Jomari Goyso le envía sentido mensaje a su mamá: “Soy lo que soy es por ti… quiero que seas feliz”

· Jomari Goyso sobre la ganadora del Miss Universo 2023: “Mujeres compitiendo por un físico”

· Jomari Goyso habla de su expresión facial y niega estar molesto: “Los bótox no me ayudan mucho”