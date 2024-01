La FIFA le comunicó a los anfitriones los requisitos de los estadios para el Mundial 2030

Falta poco más de dos años para el Mundial de 2026, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. La sede del 2030 también está ya confirmada y será el primer torneo en realizarse en seis países y tres continentes.

Pues la Copa del Mundo 2030 tendrá los partidos debut en Uruguay, Argentina y Paraguay. Para luego mudarse a otras tres sedes en dos continentes, España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones del resto de la competición.

Por ahora se espera que la distribución de las sedes de estos tres últimos sea: 10 para España, tres para Marruecos y dos para Portugal. Incluso el país africano tiene previsto un proyecto para construir un recinto de más de 100,000 espectadores para competir por albergar la gran final.

Ante la gran cantidad de propuestas de estadios que tendrá la FIFA para elegir las sedes del Mundial 2030, el máximo organismo del fútbol elaboró un documento que hizo llegar a las respectivas federaciones con las exigencias y requisitos para aprobar los recintos que albergarán los partidos del torneo.

“En el caso de que una candidatura no pueda demostrar el cumplimiento de alguno de estos requisitos, la FIFA estará facultada y se reserva el derecho para determinar que dicha candidatura no es apta para ser presentada”, afirma parte del comunicado de FIFA, por lo que el organismo será estricto a la hora de evaluar las sedes y podrá retirarlas en caso de no cumplir con lo pactado.

Estas son las exigencias y requisitos que FIFA pidió a los países organizadores

Instalaciones de entrenamiento

Lo primero que señala la FIFA es que los países organizadores de Europa y África (España, Portugal y Marruecos) cuenten con un mínimo de 72 opciones adecuadas de entrenamiento vinculadas al hotel de concentración principal, cuatro opciones adecuadas de instalaciones de entrenamiento en la sede por estadio (vinculadas a un hotel) y un mínimo de dos opciones adecuadas de instalaciones de entrenamiento vinculadas al hotel de concentración principal de los árbitros. Además, las instalaciones de entrenamiento deberán estar situadas a 20 minutos en autobús del hotel correspondiente asociado al equipo.

Cada una de las instalaciones de entrenamiento en la sede contará con al menos un terreno de juego. Por su parte, las vinculadas al hotel de concentración principal contará al menos con dos terrenos de juego. En cuanto a la superficie de juego, la de los campos de entrenamiento debe presentar condiciones similares a la del estadio (105 metros de largo y 68 de ancho). En las instalaciones de entrenamiento en la sede, el tipo de césped será el mismo que el del estadio.

Número mínimo de sedes y aforo

Con respecto al número de sedes, la FIFA aclara que debe haber un mínimo de 14 estadios apropiados y “existentes”. En el caso de la candidatura ibero-marroquí, cuentan con 19 propuestas de sede de este estilo. 11 por España, cinco por Marruecos y tres por Portugal.

En cuanto al aforo, la FIFA exige que las propuestas de sede tengan como mínimo estadios de 40,000 personas para los partidos de fase de grupos (a excepción del inaugural), 60,000 para octavos y cuartos de final y 80,000 para semifinal, final y partido inaugural.

Dimensiones del terreno, cubierta y pantallas

La FIFA es muy estricta con respecto a las dimensiones que debe tener el campo de juego en cada uno de los estadios. Una longitud de 105 metros y una anchura de 68 metros es lo que pide el organismo en todos los recintos.

En cuanto al tipo de terreno, se estipula que sea de césped natural con refuerzo híbrido. Además los recintos tendrán que contar con sistema de calefacción, aspirado y ventilación funcionales que retiren el agua de la superficie al instante, ya sea antes o durante los partidos.

Por otra parte, FIFA estipula que todas las gradas de los estadios queden cubiertas y en caso de que el recinto tenga cubierta retráctil esta deberá ser posible cerrarla y abrirla durante el descanso de los partidos. Además, todos los estadios deberán contar con dos pantallas gigantes de vídeo de al menos 200 metros cuadrados.

La Copa del Mundo 2030 ya tiene fecha de inauguración y será el 8 de junio de ese año. El máximo torneo del fútbol mundial se extenderá hasta el 21 de julio, día de la gran final.

