Xavi Hernández se mostró decepcionado tras quedar eliminado de la Copa del Rey

El director técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró este miércoles muy decepcionado de que su equipo cayera en tiempo extra 4-2 frente al Athletic de Bilbao, pero mantuvo su discurso al afirmar que este es el inicio de grandes cosas.

En rueda de prensa posterior a la derrota, Xavi Hernández se dirigió a los medios para asegurar que en medio de la frustración se sintió orgulloso de sus jugadores porque lo dejaron todo sobre el terreno de juego de La Catedral.

“Estamos orgullosos de cómo han competido estos jugadores ante un señor equipo y un señor entrenador como Ernesto Valverde, pero también decepcionados por el resultado no haber competido mejor. Tenemos una plantilla corta y muy joven y creo que es el inicio de algo importante, esté yo o no de entrenador. Creo que este Barcelona tiene futuro”, explicó el técnico del conjunto azulgrana.

Posteriormente el comentario donde puso en duda su continuidad por los resultados recientes, fue replicado por los periodistas en rueda de prensa y su respuesta sorprendió por su sinceridad.

“Si al final de temporada no estamos al nivel de competitividad, lo normal es que tenga que marchar, como todos los entrenadores“, afirmó Xavi Hernández.

“Sé donde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos. Hoy hemos competido ante un gran Athletic. Cuando no ganas el entrenador queda señalado, no descubro nada”, dijo Xavi antes de insistir que “hay un proyecto muy bueno” en el club azulgrana.

Por último recordó que el equipo se encuentra aún en competencia por dos frentes (LaLiga y la UEFA Champions League) y que tienen mucha juventud por delante para hacer grandes cosas.

“No en cuanto a mí como entrenador, sino de una generación muy buena. Hay un potencial muy bueno para que en los próximos años el Barcelona pueda competir, pero hay que trabajar y hay que ganar. Ahora toca enfocarnos en la liga y en la Champions cuando nos toque“, cerró.

Sigue leyendo: