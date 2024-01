Ana Jurka revela todos los motivos por los que se fue de Telemundo: “Nunca me pagaron un peso extra”

Ana Jurka en el mes de diciembre sorprendió a sus seguidores tras anunciar que por decisión propia no continuaría trabajando en Telemundo, aunque no perdió la oportunidad de destacar todos los buenos momentos que vivió en la empresa, así como las grandes experiencias que le quedaron. Por ello, dio más detalles de su salida en el pódcast de Rodner Figueroa.

La hondureña explicó que todo cambió desde el momento en el que fue sacada del programa de entretenimiento en el que compartía con Carlos Adyan: “No me gustó, me sentí incómoda. Nunca me pagaron un peso extra por En casa con Telemundo, cero. La gente creía que estaba haciendo yo la millonada y cero”.

“Me molesté, y ahí fue que empecé a planear mi salida… Yo me empecé a sentir como de ‘se aprovechan de tu buena voluntad’. Te están dando una gran oportunidad, y ese fue mi pago, que me salí de mi zona de confort. Esos tres años fueron escuela e inversión en mi carrera”, le dijo al venezolano.

La presentadora de televisión de 39 años añadió que: “No me gustó eso para empezar, me sentí incómoda… De repente ves decisiones que toma la empresa o algunos ejecutivos que no te empiezan a gustar y entonces dices, ‘no sé si vale la pena que siga dando si a mí no me siguen dando también’. Si vas a ser prioridad para mí yo lo que quiero es serlo para ti, si no me puedes pagar en dinero, pero sí en ponerme en el lugar concreto, me lo aguanto”.

Ana Jurka acompañada de su esposo a quien decidió dedicarle tiempo. / Foto: Mezcalent.

“Quería un balance en mi vida, pasar más tiempo los fines de semana con mis hijos y la programación en Telemundo cambió… Mi horario cambió completamente, era como, por mucho que lo amara, amo mucho a mis hijos”, manifestó.

La exconductora de ‘En Casa con Telemundo’ destacó que en oportunidades hubo determinaciones del canal con las que no estuvo de acuerdo: “Amo a mis compañeros, amo a la empresa, sé que tiene mucho potencial, toman muchas malas decisiones”.

Ana Jurka no se arrepiente de haber presentado la renuncia en Telemundo. / Foto: Mezcalent – Victor M. Matos.

“Me salí en el mejor momento, en el momento correcto y no tienes idea de lo ilusionada que estoy… Yo estoy decidiendo mi vida, porque soy una chingona y como yo no hay muchas. ¿Por qué tengo que tener miedo? Tenemos mucho que ganar”, dijo.

Sigue leyendo:

· Ana Jurka: la sencilla pero elegante decoración navideña de la presentadora de televisión

· Ana Jurka: Famosos le envían mensajes motivacionales tras su sorpresiva renuncia a Telemundo

· Ana Jurka anuncia su salida de Telemundo: ‘Es una de las decisiones más difíciles que he tomado’