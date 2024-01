Critican el beso que Alfredo Adame le dio a La Divaza en ‘La Casa de los Famosos 4’

El creador venezolano de contenido Pedro Figueira, mejor conocido como La Divaza, ha tenido un buen comienzo en ‘La Casa de los Famosos 4’, pues protagonizó junto al actor mexicano Alfredo Adame uno de los primeros momentos virales de esta nueva temporada del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En esta primera semana de la competencia, en la que los participantes se están conociendo, surgió una divertida dinámica de retos, en la que el youtuber tuvo como desafío darle un beso al veterano artista en el cachete.

“Las chicas, las doctoras corazón me retaron a que si te podía dar un beso en el cachete”. Ante esto, Adame contestó: “Dámelo hermano”.

Luego de esto, llamó de nuevo a La Divaza y se generó euforia entre los famosos, pues el actor le pidió que cerrara los ojos y “parara el pico” para besarlo. Cuando ocurrió, la algarabía estalló en la casa, pues no esperaban que Adame hiciera esto.

El beso de La Divaza y Alfredo Adame en ‘La Casa de los Famosos 4’

En las redes sociales hubo muchos comentarios por este video, pues muchos consideran que se trata de una estrategia del también presentador para ir contra la polémica que ha surgido recientemente por las críticas que hizo contra Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’.

“Ese gordo horrendo, qué, yo no lo conozco a ese gordo feo, ni lo conozco, no tiene talento, no tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron y ahí lo proyectaron para que ganara un reality”, dijo el famoso días antes de entrar a la mansión.

Además, comentó: “A la naturaleza no se le engaña y a una persona menos, a lo mejor el sistema jurídico le engaña, pero si sale un cuerpo de tamal mal amarrado, feo y tosco”.

Los usuarios recordaron este mensaje y por eso se leyeron comentarios como: “Solo por agarrar fama, porque él destruyó a mi Wendy”, “Adame claro que dijo que Wendy era hombre, que a la naturaleza no se le engaña. Y La Divaza es igual que Wendy si de géneros hablamos”.

También hubo quienes escribieron: “Adame con tal de ganar se va a convertir en el meme de la temporada”, “Él sabe que La Divaza es un favorito y necesita el apoyo de su público, es estrategia”, “Adame es bien listo”.

