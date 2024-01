30% de empleadores evitan contratar candidatos de la Generación Z: Encuesta

ResumeBuilder.com, el sitio para crear currículums en línea, realizó una encuesta que encontró que los gerentes de recursos humanos dicen que evitan contratar candidatos de la Generación Z.

“En los últimos años, ha habido una percepción cada vez mayor de que la Generación Z (Gen Z) presenta desafíos únicos en el lugar de trabajo”, dice el reporte de ResumeBuilder.com.

Para descubrir cómo esta percepción de la Generación Z puede estar impactando la contratación, en enero, el sitio encuestó a 782 gerentes involucrados en la selección y contratación, para puestos de nivel inicial.

Resultados clave de la encuesta:

· El 31% de los gerentes de contratación dicen que evitan contratar a miembros de la Generación Z y preferirían contratar trabajadores mayores.

· Los gerentes de contratación dicen que durante el proceso de reclutamiento, los miembros de la Generación Z piden demasiado dinero (42%), carecen de habilidades de comunicación (39%) y no parecen comprometidos (33%).

· Durante las entrevistas, los gerentes de contratación descubrieron que los candidatos de la Generación Z no se visten apropiadamente (58%) y tienen problemas con el contacto visual (57%).

· Los gerentes de contratación también dicen que los miembros de la Generación Z tienen derechos (60%) y son demasiado difíciles de gestionar (26%).

· El 30% de los gerentes de contratación dicen que han tenido que despedir a un miembro de la Generación Z dentro de un mes de su fecha de inicio.

Quienes han trabajado con esta generación dicen a menudo que los miembros de la Generación Z:

· Llegan tarde para empezar a trabajar (34%)

· No se visten profesionalmente (33%)

· No utilizan un lenguaje apropiado para el trabajo (33%)

· No pueden gestionar la carga de trabajo (31%)

· Son demasiado difíciles de gestionar (26%)

· Llegan tarde a las reuniones (25%)

· Entregan trabajo de mala calidad (24%)

· Asignaciones manuales tardías (24%)

· No se llevan bien con los compañeros de trabajo (22%)

Los gerentes de contratación también sienten que la Generación Z tiene otras deficiencias, que incluyen:

· Dicen tener derechos (60%)

· Se ofenden con demasiada facilidad (59%)

· No responden bien a los comentarios (58%)

· Falta de ética laboral (57%)

· Falta de motivación (57%)

· Pobres habilidades de comunicación (57%)

· No están preparados para el mundo laboral (56%)

· Es costoso capacitarlos (37%)

· Tienen falta de habilidades tecnológicas (26%)

“Reconocer los desafíos únicos que enfrenta la Generación Z al asimilarse a la cultura de una empresa es el paso inicial para contratar eficazmente a esta generación. Para abordar esto, muchas organizaciones están instituyendo programas de tutoría diseñados específicamente para empleados de nivel inicial. Además, existe una tendencia creciente a implementar la formación en etiqueta en todos los ámbitos”, afirma Stacie Haller, asesora profesional principal de ResumeBuilder.

“Para quienes buscan empleo en la Generación Z, es crucial comprender que las habilidades interpersonales desempeñan un papel fundamental en el éxito de los candidatos de nivel inicial. Demostrar su adaptabilidad, competencia tecnológica, colaboración dentro de equipos y resiliencia para superar desafíos son puntos clave que pueden impresionar a empleadores potenciales. Proporcionar ejemplos específicos con resultados mensurables muestra no sólo sus habilidades sino también su capacidad para contribuir de manera significativa al lugar de trabajo”, agregó Haller.

Sigue leyendo:

· 1 de cada 10 candidatos mintió para ser contratado en 2023

· La Inteligencia Artifical afectará al 90% de los puestos de trabajo en EE.UU., prevé estudio

· Chipotle busca 19,000 personas para contratarlas de cara a la “Burrito Season”