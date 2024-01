Jorge Aravena dedica un mensaje a Héctor Sandarti y cree que no tenerlo en LCDLF4 fue un error

Jorge Aravena fue uno de los concursantes de ‘La Casa de los Famosos‘ durante la primera temporada, por lo cual el actor llegó a compartir de cerca esa experiencia con Héctor Sandarti, conductor del espacio para aquel entonces. Por ello, las opiniones sobre la salida del guatemalteco aún no terminan y esta vez el exconcursante le envió unas emotivas palabras.

El actor expresó que actualmente no se estaría apreciando la misma energía en Telemundo por no conducir un espacio por el que había sido caracterizado desde hace bastantes años, al tiempo que considera que la determinación que tomaron sobre sacarlo habría sido un completo error desde su percepción.

“Mi pana, #lacasadelosfamosos no es la misma sin ti, creo que quien haya decidido no tenerte en esta temporada (por la razón que sea) se equivocó, pero tranquilo, el rating de la próxima temporada (o de esta misma) va a reventar con tu regreso! Y no soy brujo ni adivino ok! Jajajajaja….. Abrazos fuertes mi pana @hectorsandarti que sigas cosechando éxitos!”, fue el mensaje que dejó en un publicación de Sandarti, donde habla de la nueva temporada sin él.

Jorge Aravena manifestó lo que piensa sobre la salida de Héctor Sandarti. / Foto: Mezcalent.

“Eres maravilloso, un caballero. La casa te extraña y el público también. Mil bendiciones”, Liliana Rodríguez estuvo en la tercera temporada y también expresó sus sentimientos.

Otra que no dudó en manifestarse fue la triunfadora de la primera temporada, y sí, estamos hablando de Alicia Machado, quien le dijo: “Mi querido Sandarti se te quiere y más allá”.

Héctor Sandarti envió un mensaje a LCDLF4 tras una nueva temporada sin él

“No planeaba hacer este video, pero decidí hacerlo porque realmente me siento conmovido y muy agradecido por la cantidad de mensajes y comentarios que recibí ayer por parte de ustedes a raíz del estreno de la cuarta temporada de La casa de los famosos en Estados Unidos”, comenzó diciendo en un video que subió a su perfil de Instagram.

El comunicador guatemalteco fue el presentador del reality show durante las primeras tres temporadas, siendo así como logró ganarse el cariño de la audiencia durante esos años. A su vez, explicó que grabó el audiovisual por la gran cantidad de mensajes que recibió tras no ser él el que conduzca en esta oportunidad.

Héctor Sandarti trabajó en las tres primeras temporadas con Jimena Gállego. / Foto: Mezcalent.

“Yo no había querido pronunciarme sobre mi salida, pero me hicieron una entrevista donde dije que la decisión no había sido mía y lo sostengo, la decisión no fue mía. Pero lo importante es todo el cariño que recibí ayer. Es un show que amo, que amé y que disfruté hacer esas tres temporadas con un equipo de gente increíble. Ya me comuniqué con Jimena y con todos mis productores para desearles el mejor de los éxitos”, expresó con una sonrisa en su rostro.

Sigue leyendo:

· Héctor Sandarti y su mensaje tras el estreno de ‘La Casa de los Famosos 4’ sin su presencia

· Héctor Sandarti, con mucha elegancia, le dice a Telemundo: “Cuando me quieran aquí voy a estar”

· El público de Telemundo se manifiesta en el IG de Héctor Sandarti: “Te extrañaremos mucho en La Casa de los Famosos”