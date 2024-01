La segunda temporada de “The Last Of Us” reúne a los mejores directores de televisión en la actualidad

La segunda temporada de “The Last Of Us” se “cocina a fuego lento”. Y es que a pesar de que aún son mínimos y escasos los detalles respecto a su desarrollo, tal parece que la producción de la plataforma MAX ha decidido reunir a lo “mejor de lo mejor” en torno al tema de la dirección.

Y es que además de contar con el regreso de los co creadores de la serie, Craig Maizan y Neil Druckmann, así como el talento del realizador Peter Hoar, responsable del que para muchos es el mejor episodio de la primera temporada “Long, Long Time”, la nueva temporada del show basado en el popular videojuego de Naughty Dog contará con 4 nombres de gran peso e influencia en la actualidad televisiva.

Mark Mylod, reciente ganador del Emmy por su trabajo en la multipremiada “Succession”, será uno de los nuevos directores que narrará la historia de Ellie y Joel en este ficticio mundo postapocalíptico. Mylod también debutó recientemente como director de la cinta “El Menú”, además de participar en diversos episodios de “Game Of Thrones”, “United States of Tara” y “Entourage”.

A Mylod también se unirá Kate Herron, una de las responsables de la serie más exitosa de Marvel hasta el momento: “Loki”. El trabajo de Herron, además de convertir al personaje del actor Tom Hiddleston en uno de los más queridos y apreciados por los fanáticos, también le brindó “aire fresco” a la Casa de las Ideas tras la desastrosa racha obtenida por los fracasos de “Ant-Man 3” y “The Marvels”. Herron también cuenta con experiencia en grandes producciones como “Sex Education”, “Doctor Who”, entre otras.

Kate Herron fue una de las responsables del éxito de “Loki”. Crédito: AFP / Getty Images

El resto del dream team de “The Last Of Us”

Además de Herron y Mylod, Stephen Williams también se unirá al equipo de directores de The Last Of Us II. Williams es reconocido, recientemente, por su impecable dirección detrás del éxito de la serie “Watchmen”. Asimismo, ha dirigido episodios para diversas producciones como “Westworld”, “Person of Interest”, “Lost”, entre otros.

The Last Of Us comenzará a filmarse en marzo en Vancouver. Crédito: AFP / Getty Images

Finalmente, Nina López-Corrado complementará al dream team de la serie de MAX gracias a su trabajo en diversos shows como “The Mentalist”, “The Flash”, “Supernatural”, entre otras producciones.

La segunda temporada de “The Last Of Us” contará con el regreso de Pedro Pascal, como Joel, así como de la inglesa Bella Ramsey como la valiente y simpática Ellie. En recientes días se reveló que las estrellas principales de la serie también se unirán Kaitlyn Dever, como la antagonista y “villana” Abby, Isabela Merced, como el interés amoroso de Ellie, Dina, y Young Mazino, como uno de los mejores amigos de Ellie, Jesse. Se espera que la producción inicie el rodaje de la segunda temporada en la ciudad de Vancouver el próximo mes.

