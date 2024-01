¿La lesión de Pedro Pascal podría afectar la producción de la segunda temporada de The Last Of Us?

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los protagonistas más destacados de la actual temporada de premios. Y es que gracias a su destacado papel como Joel, en la serie The Last Of Us, el chileno ha recibido diversas nominaciones en galardones como el Globo de Oro, el Critics Choice Awards, el Emmy, entre otros.

Sin embargo, y dejando de lado sus múltiples nominaciones, el actor también ha llamado fuertemente la atención por otro visible detalle: una lesión en su brazo derecho que lo ha obligado a usar un cabestrillo.

Respecto a la lesión, el actor ha respondido a través de diversas bromas. La más reciente, durante los Emmy 2024, fue en donde mencionó que Kieran Culkin, actor de Succession que hizo una broma a Pascal durante la entrega de los Globos de Oro al decir “Chúpate esta, Pedro” al vencer al chileno, le dio una “golpiza”.

Pedro Pascal ha bromeado respecto a que Kieran Culkin le dio una “golpiza”. Crédito: AFP / Getty Images

¿Qué le pasó realmente a Pedro Pascal?

A pesar de lo bien que ha tomado la actual lesión que sufre, Pedro reveló recientemente la verdadera razón por la que ha usado cabestrilla en las ceremonias. De acuerdo con el chileno, se encontraba de visita en país natal cuando sufrió una caída que afectó principalmente su hombro derecho.

Me caí. Me caí en Chile. En realidad es un cuento muy aburrido. Me caí nomás” Pedro Pascal – Actor

Aunque no mencionó mayores detalles de su reciente lesión, no cabe duda que la caída afectó gravemente la estabilidad e integridad de su brazo derecho entero. Esto, de manera lógica, ha puesto en duda su participación en la segunda temporada de The Last Of Us, la cual está muy cerca de iniciar.

Ante esto, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de contenidos de HBO y MAX, declaró recientemente que la lesión de Pedro Pascal ha sido solucionada por la misma producción de la serie.

No puedo decirles exactamente cuál es el plan de producción. Pero sé que lo han tenido en cuenta. Ni siquiera sé la naturaleza exacta de la lesión, pero sé que la producción ha descubierto una manera de solucionarla” Casey Bloys – Presidente y director ejecutivo de contenidos de HBO y MAX

Pedro Pascal y Bella Ramsey iniciaron la grabación de la segunda temporada de The Last of Us en diciembre pasado. Crédito: AFP / Getty Images

Aunque no se sabe con exactitud la fecha de estreno de la nueva temporada de The Last Of Us, diversas fuentes revelaron que la producción inició su rodaje en diciembre de 2023. Cabe recordar que en días recientes se han revelado los nombres de los nuevos integrantes de la serie como Kaitlyn Dever, la “villana” de la segunda temporada Abby, así como de la actriz de origen latino Isabela Merced como Dina, el interés amoroso de Ellie, actriz interpretada por la inglesa Bella Ramsey.

Continua leyendo

La actriz de raíces latinas Isabela Merced, se une a The Last of Us II en un papel trascendental

Pedro Pascal recibe comentarios positivos por su presentación en ‘Saturday Night Live’

Critics Choice Awards 2024: Dua Lipa y Margot Robbie destacan en la alfombra roja