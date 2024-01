Raúl de Molina podría someterse a cirugía estética para moldear su figura

Raúl de Molina, presentador de televisión de ‘El Gordo y la Flaca’, dijo este viernes que quiere seguir mejorando su cuerpo y que ha pensado en someterse a una cirugía estética para obtener los resultados que desea.

En el show de entretenimiento de la cadena Univision, el cubano-estadounidense reveló detalles de la operación y cómo se vería si se la hace.

“Fui al doctor para que me diera un estimado para quitarme el tummy tuck, entonces el doctor me dijo que no era un tummy tuck, que lo que hay que hacerme es un body lift. El doctor Sam Simon me dijo ‘yo te lo puedo hacer, te quito aquí, te quito esto, te lo subo’”, afirmó.

Rauli, como también es conocido por sus compañeros de programa, afirmó que la recuperación sería más rápida, debido a que su trabajo no requiere mucho esfuerzo físico.

“La recuperación normal, para que puedas hacer todo lo que puedes hacer, ya serían seis meses”, agregó.

Raúl de Molina podría hacerse operación

Al público de ‘El Gordo y la Flaca’ le gustó la idea y por eso le dejaron cientos de mensajes en los que le mostraron su apoyo.

“Eso está muy bien por su salud, va a poder correr y caminar más fácil”, “Que se realice la cirugía, se vería superbién y valdría la pena todo el sacrificio que ha hecho, además él va a donde los mejores cirujanos, así que todo saldrá superbién, vale la pena que se la haga”, escribieron algunos usuarios.

Otros escribieron en la caja de comentarios de la publicación que hizo el programa: “Ojalá se la haga por salud”, “Raúl, sería muy bueno que te hagas la cirugía y también te pongas plasma en la cara, quedarías súper”, “Sí claro que se lo haga”.

El tummy tuck o abdominoplastía es un procedimiento que ayuda a definir la zona abdominal, algo que el presentador de televisión pensaba que le haría bien, pero le recomendaron someterse a un body lift.

Esta última cirugía consiste en eliminar los tejidos grasos y cutáneos para las personas que han perdido mucho peso, algo que ha logrado el famoso de Univision en los últimos meses.

