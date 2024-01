Adamari López y la manera pícara en la que se dirige a un concursante de su nuevo programa

Adamari López ha logrado robarse la atención de más de uno con su regreso a la televisión a través de UniMás y su nuevo programa ‘¿Quién Caerá?’. Sus fanáticos estuvieron esperando con muchas ansias su trabajo, debido a que fue una propuesta completamente distinta a la que estamos acostumbrados.

A su vez, la conductora de televisión viene enfrentando una nueva polémica y consiste en su comportamiento con uno de los participantes del show que fue estrenado hace pocas semanas. ‘La chaparrita de oro’ no perdió la oportunidad y se dirigió a uno de ellos para conocer la fragancia que llevaba puesta.

López comenzó diciendo: “Me encantaría saber cómo hueles hoy, ven y salúdame“. El concursante fue identificado como ‘Gibran’ y este no lo pensó dos veces y se le terminó acercando, acto seguido ella le menciona: “Este perfume es diferente, este no es el mismo que traías”.

@unimas Nuestra @Adamari Lopez Torres no desaprovechó la oportunidad con #Gibran 🤣💕 Y ya estamos muy intrigados por el olor del consursante 🙈 Sigue la diversión en QuienCaeraUS, de lunes a viernes a las 7P/6C por #UNIMAS ♬ sonido original – UniMás

De una manera bastante alegre, él respondió: “Me puse este perfume para ver si te gusta este o el otro. Y ahí me dices cuál te gusta“, momento que Adamari vio pertinente para continuar con los halagos hacia Gibran.

“Yo quiero que ustedes vean a Gibran bien. Tiene brazos fuertes… yo no sé si necesito un entrenador personal (dado que el hombre es preparador físico)”, dijo mientras estaba tocando los musculosos brazos del hombre.

El video compartido en TikTok ha creado controversia debido a que algunos usuarios no están de acuerdo con su comportamiento, mientras que otros simplemente destacaron el buen gusto que tiene la boricua. Además, algunos creen que simplemente es parte del programa para darle un toque distinto.

A pesar de las críticas, Adamari sigue siendo una figura muy popular en la televisión y cuenta con una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, es importante recordar que el respeto y la consideración son fundamentales en cualquier interacción y que las acciones de una persona en un programa de televisión pueden tener un impacto en la percepción que los espectadores tienen de ella.

