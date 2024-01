Adamari López dice lo que pensó al escuchar ‘Pasa la Página’ de Luis Fonsi: “Puede ser muy cruel”

El pasado jueves la presentadora Adamari López estuvo en el programa ‘Siéntese quien pueda’, momento donde aprovechó de hablar del nuevo proyecto digital que trae con su comadre Chiquibaby, espacio que será utilizado para hablar de diversos temas y donde posiblemente tengan invitados.

Durante la visita de la puertorriqueña al plató abordaron muchos temas y nuevamente surgió el de una canción que estrenó Luis Fonsi y que lleva por nombre ‘Pasa la Página’, nombre que para muchos terminó siendo una indirecta para ella, aunque él en su momento lo negó.

Adamari López explicó lo que piensa sobre la canción ‘Pasa la página’. / Foto: Jennifer García/Mezcalent.

Alex Rodríguez, panelista del espacio de Univision, quiso conocer la opinión de la madre de la Alaïa Costa sobre la letra de la canción y ella parece ser que no vio conveniente el nombre que le pusieron, al tiempo que le respondió:

“Para alguien podría ser muy fácil decir ‘pasa la página’, pero ¿qué conlleva eso? No necesariamente porque sea la canción dedicada a mí, sino porque a veces puede sonar muy cruel decirle a alguien cuando no has estado en sus zapatos, ‘pasa la página'”.

Adamari López dio ejemplos de lo complicado que pueden ser los procesos para algunos. / Foto: Jennifer García/Mezcalent.

López en ninguna circunstancia perdió la alegría y picardía que la caracteriza, aunque parece ser que es un tema que no le gusta abordar por el hecho de desconocer cómo se podría sentir la otra persona a la que le piden que deje todo a un lado sin conocer lo que siente.

“¿Te gustaría a ti que alguien te dijera ‘pasa la página’ si algún familiar ha fallecido y tú sigues cargando con eso? El terminar de una relación tampoco es tan fácil como para decir, ‘ay, pasa la página’. Es fácil para quien ya ha pasado esa página, todo lo que podría decir podría ser tan fuerte… Puede ser muy cruel cuando tú dejas a alguien, claro, a ti no te importa decir ‘pasa la página’ porque no tienes los huev… de seguir para adelante…”, añadió a la respuesta que le dio a Alex.

