FOTO: Selena Gómez posa junto al elenco de “Los Hechiceros de Waverly Place” en la primera imagen del revival

“Los Hechiceros de Waverly Place”, serie que catapultó a Selena Gómez al estrellato y cimentó la base de su carrera actoral, están cada vez más cerca de reunirse tras la finalización del show original hace más de 10 años.

Y es que hace tan solo unos días, se reveló la noticia de que la famosa familia Russo volverá a la pantalla chica a través de una serie secuela que abordará las nuevas problemáticas de la familia de hechiceros.

Sin embargo, fue la reciente fotografía de los miembros de la familia Russo, publicada por el actor David DeLuise, quien personificó al padre de familia de los hechiceros, la que creó una verdadera tormenta de reacciones y grandes expectativas por el show que se estrenará durante este año.

Selena Gómez solo participaría en el primer capítulo de la serie. Crédito: Mezcalent

Los Hechiceros han vuelto

En la fotografía publicada por DeLuise, acompañada con la frase: “Los Russo vuelven”, se puede ver al actor acompañado por la misma Selena Gómez (Alex), David Henrie (Justin) y María Canals-Barrera (Theresa). Cabe destacar que, a pesar de estar confirmado en la secuela de la serie, Jake T. Austin, quien personificó al menor de la familia, Max, no aparece en la imagen.

Cabe recordar que además del elenco original, la serie secuela de “Los Hechiceros de Waverly Place” contará con la adición de nuevos rostros como Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele, Mimi Gianopulos, entre otros.

De igual manera, vale la pena mencionar que tanto Selena Gómez como David Henrie volverán a sus papeles originales además de fungir como productores del show. Sin embargo, y para tristeza de los fanáticos del show, el papel de Selena, de acuerdo con diversas fuentes, será escaso, ya que solo participará en el primer episodio, aunque no se destacar que pueda realizar algún cameo en episodios posteriores.

Según la sinopsis oficial, el nuevo show estará centrado en la vida adulta Justin, protagonizado por David Henrie, quien ha dejado atrás sus poderes mágicos para vivir como un ser humano junto a su familia. Sin embargo, la aparición de una poderosa maga hará que el miembro de la familia Russo abrace a sus pasado con la misión de ayudar a la joven aprendiz en este complicado “mundo”.

Cabe destacar que aunque Selena Gómez tendrá una aparición reducida en el show, sí participará de manera activa en la producción de la misma. La también cantante cuenta con un gran número de compromisos durante este año como la realización de la película biográfica de Linda Ronstadt, el rodaje de una nueva temporada de “Only Murders In The Building” así como la producción de un nuevo y último disco.

Continua leyendo

Selena Gómez “va muy en serio” con Benny Blanco; lo presenta con sus compañeros de reparto

Selena Gómez dará vida a la estrella de country y rock Linda Ronstadt en una biopic

Esto es lo que dijo Selena Gómez en los Globos de Oro de acuerdo con un experto en lectura de labios