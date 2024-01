Marlene Favela habla de los estándares de belleza a sus 46 años y prefiere envejecer con “dignidad”

Marlene Favela dijo en una entrevista reciente que no piensa someterse a cirugías plásticas ni a cambios drásticos en su apariencia porque se siente cómoda y segura de sí misma tal como es. La mexicana afirmó que prefiere enfocarse en cuidar su salud, hacer ejercicio y llevar una alimentación balanceada, en lugar de preocuparse por los estándares de belleza impuestos por la industria.

“Me encantan las cicatrices de mi vida, por eso soy quien soy ahora. Me encanta verme arrugada a veces”, comenzó diciendo en el programa de televisión ‘Hoy’.

La actriz también mencionó que se siente agradecida por las oportunidades que ha tenido en su carrera y que le da más importancia a su bienestar emocional y espiritual que a su aspecto físico. Considera que la felicidad y la autenticidad son mucho más valiosas que la apariencia externa.

“No quiero aparentar una edad no tengo, no quiero vivir una etapa que ya la viví a plenitud; quiero vivir lo que sigue y vivirlo con dignidad. No me voy a inyectar nada, señores, no me van a ver con otra cara, aunque sea pasita; arrugadita, pero feliz, porque no me voy a poner a pelear con el tiempo, lo voy a hacer mi aliado”, añadió durante la entrevista.

Favela espera poder inspirar a otras personas a aceptarse y amarse tal como son, sin caer en la presión social de tener que cambiar su apariencia para encajar en ciertos estándares de belleza. Para ella, todo radica en la confianza y la felicidad interior, y no en la apariencia física.

Marlene Favela en su más reciente novela con Fernando Colunga. / Foto: El Maleficio – Mezcalent.

“Que arrugas! Es una mujer joven”, “Ella me cae súper bien, es hermosa, agradable y me encantan sus outfits”, “Qué hermosa tiene toda la razón. Envejecer al natural es lo mejor”, “Muy sabias palabras!! Envejecer con dignidad”, “Tomaste una excelente decisión”, “Eres una mujer hermosa y una gran actriz”, “No sé qué esperan para cambiarle el look o por lo menos quitarle ese fleco de muñeca”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

