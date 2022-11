Marlene Favela está soltera pero asegura que ahora cuando llegue el amor no le cerrará la puerta

Marlene Favela está soltera, pues los últimos tres años ha estado dedicada a su hija Bella Seely, aunque ya está considerando la posibilidad de tener una relación amorosa. “Estoy sola, estoy dedicada cien por ciento a Bella, pero cuando llegue se los comparto”.

“El ser humano, mientras respire, tiene que seguir luchando, viviendo, enamorándose; lo que pasa es que los tres primeros años de mi hija yo sí me dediqué y me sigo dedicando (a ella), aunque ya digo ¡hey, ya! Me sigo dedicando a mi hija porque es mi prioridad en mi vida y lo va a seguir siendo, pero por supuesto que cuando llegue el amor no le voy a cerrar la puerta, para nada”.

La actriz no consideraría utilizar una aplicación de citas para encontrar pareja como lo han intentado otras famosas.

“Nací en un pueblo, soy de una familia tradicional, entonces estoy acostumbrada a la conquista; que si las flores, que si el mensajito, que si la llamada. O sea, creo que no habría interés en ver a alguien (en la pantalla), interesarme si no lo conozco, la verdad no, estoy más chapada a la antigua”.

La actriz de “Pasión y Poder” comparte que su pequeña de 3 años la sorprende todos los días. “Me ha enseñado a todo, el amor más perfecto y más transparente del mundo yo creo; pero disfruto todo, veo en la mañana su carita cuando me dice ‘¡buenos días mamá!’, ‘te amo, mamá’ y yo me muero cada instante”.

Marlene debutará como villana en la nueva telenovela a cargo de Juan Osorio “El Amor Invencible” (TelevisaUnivision), donde compartirá créditos con Danilo Carrera, Angelique Boyer y Leticia Calderón, en el 2023.

