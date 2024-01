¿Qué hizo Madison Anderson luego de ganar ‘La Casa de los Famosos’? 

Ganar ‘La Casa de los Famosos’ es sin duda una oportunidad para estar en la palestra y darle impulso a los proyectos que se tenga como profesional. Tal como ocurrió con Madison Anderson, conocida por participar en reinados de belleza.

Dentro del reality show, la famosa encontró el amor, con el actor mexicano Pepe Gámez, pero además dijo en varias oportunidades que su norte era lanzar una carrera como cantante, algo que ha comenzado a hacer en el 2024.

Luego de varios meses de descanso y de dedicarse a su relación de pareja, la boricua de raíces estadounidenses comenzó a trabajar en su música para sorprender a sus fanáticos.

El primer tema que publicó Madison Anderson está titulado como ‘Mi Razón’ y con este busca darse a conocer en la industria de la música.

Hace unos días la modelo compartió la noticia en sus redes sociales, en donde reveló algunos detalles de la experiencia que vivió al grabar esta canción.

“Estoy superemocionada, superfeliz de que finalmente después de muchos meses de espera mañana lanzo mi canción que se llama ‘Mi razón'”, dijo.

Además de esto, indicó: “No tengo las palabras para expresar cómo me siento. Me siento tan feliz porque esta canción es muy especial”.

Este trabajo de Madison Anderson ha comenzado a obtener reacciones por parte del público, que aplaudió que diera este paso de crear proyectos para seguir conectada con la audiencia.

“Madison la canción es espectacular. Me recordó cuando te preocupabas en la Casa de que te nominaran y no regresar, y yo te quería decir que no te preocuparas, que te íbamos a salvar. Una y otra vez. Porque conocimos tu bondad y amor. Y aquí seguimos como tus fans. Felicidades por tu hermosa canción”, le dijo una usuaria.

Otro mensaje que le dejaron fue: “¡Hermosa canción! Gracias por dejarnos conocer el ser hermoso que hay dentro de ti. Puerto Rico siempre se siente orgulloso de ti. Eres inspiración para todos. Tu hermosa voz envía al mundo rayos de luz divina ayudando a sanar y dar alegría al que lo necesita. Ya no eres la Reina de Puerto Rico ahora eres de todos los países que abrimos el corazón para ti”.

