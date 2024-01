Alfredo Adame critica nuevamente a Wendy Guevara y dice que no ataca a la comunidad LGBTQ+

El actor mexicano Alfredo Adame habló en ‘La Casa de los Famosos 4’, reality show de la cadena Telemundo, de Wendy Guevara, creadora de contenido que triunfó en ese programa, pero en su versión para México.

“Ni es gracioso, porque es un plomo el tipo, sangrón, desagradable y todo el rollo. No tiene ninguna gracia”, afirmó en una conversación que tuvo con varios participantes.

También se refirió a las advertencias que le han hecho de que estos mensajes podrían afectarle en el programa de telerrealidad, ya que varios miembros de la comunidad LGBTIQ+ le han dicho que lo sacarán de la competencia con sus votos.

Sin embargo, el veterano artista les contestó: “Te irás a sacar a tu chiflada madre porque a mí no me vas a sacar”.

En este sentido, agregó: “Yo no ataco a la comunidad LGBTI, mira, a mí mi papá me enseñó que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no reconozco géneros, credos, religiones, ojos blancos, azules, verdes, azules, no reconozco piel negra, blanca, yo reconozco seres humanos”.

Alfredo Adame, actor mexicano. Crédito: Mezcalent

Su opinión acerca de Wendy Guevara ha causado todo tipo de comentarios entre los usuarios, algunos a favor y otras en contra de lo que dijo.

“A mí me cae bien Wendy, pero Adame también y él está en su derecho de expresar lo que quiera de las personas, aunque a algunos no les parezca, lo señalan por opinar lo que él ve y siente de Wendy (de la manera correcta o incorrecta que lo diga) y, por otro lado, aplauden que Wendy se defienda (y sea correcta o incorrecta su forma). Por lo que se ve la doble moral de muchos, respetar la libre expresión (aun no estando de acuerdo) es mejor que atacar pensamientos “similares” pero solo a conveniencia de un fanatismo”, escribió una usuaria.

Otro afirmó: “El discurso de odio no es libertad de expresión. Qué miedo que existan este tipo de personas. No sé cómo apoyan a este tipo, falta mucho por trabajar como sociedad”, “Le cae mal la Wendy es personal porque todo lo que dice no tiene sentido por ella fue quien dio vida a esa casa de los famosos”.

Una de las críticas más constantes que ha hecho Alfredo Adame es que considera que la creadora de contenido no tiene talento y además no la reconoce como mujer.

