Javier Tebas cree que Real Madrid tiene “muy altas posibilidades” de fichar a Kylian Mbappé

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que las posibilidades de que Kylian Mbappé fiche por el Real Madrid esta próxima temporada son elevadas.

Tebas tiene el convencimiento de que existen muchas opciones de que el crack francés del Paris Saint-Germain vista de blanco la campaña venidera. “Creo que las posibilidades son altas. Es una opinión personal”.

“Se trata de un jugador de 26 años que parece que el PSG lo deja medio escapar. Dependerá del Real Madrid, de su presidente y de lo que esté dispuesto a apostar. El Real Madrid hay que pensar que la llegada de Bellingham ha hecho que ya tenga una estrella, Vinicius es otra. Si el jugador quiere ir al Madrid…Le doy más del 50% por ciento“, apuntó Tebas sobre una posible llegada de Mbappé al Real Madrid en el curso 2024-25

El delantero francés termina contrato con el Paris Saint Germain el 30 de junio de este año, por lo que desde el 1 de enero ya es libre para poder negociar con cualquier club del mundo.

El delantero se ha mostrado tímido sobre su futuro y admitió que no ha tomado una decisión final sobre dónde jugará la próxima temporada. Mientras tanto, el PSG tiene mucho por qué jugar y se enfrentará a Estrasburgo en la Ligue 1 este fin de semana, y pronto le seguirán las eliminatorias de la Copa de Francia y la Champions League.

Mbappé no ha tomado una decisión sobre su futuro

El contrato de Mbappé termina en junio y el año pasado provocó revuelo al rehusase a firmar una extensión de 12 meses y con lo que podría dejar al club en transferencia libre al final de la campaña.

“Estoy muy motivado para esta temporada. Es muy importante, tenemos trofeos que ganar. Más allá de eso, no, no me he decidido”, advirtió Mbappé.

“Con el acuerdo al que llegué con el presidente (del PSG) este verano, sin importar la decisión que tome, logramos mantener la serenidad del club para los retos por delante”, añadió el jugador. “Eso es lo más importante”.

Mbappé estuvo en una posición similar anteriormente e hizo esperar al PSG hasta que terminó su contrato para firmar uno nuevo en mayo 2022 cuando el Madrid lo busco de forma agresiva.“No tengo idea. Se hizo hasta mayo en el 2022 por que no lo supe hasta mayo”, aseguró Mbappe. “Si supiera lo que quisiera en este momento, ¿por qué esperar? Pero lo más importante es ganar trofeos. Estamos determinados y el equipo está enfocado en eso”.

