Biden puede frenar caos en la frontera si permite que más inmigrantes migren a Estados Unidos legalmente, señala editorial del NYT

Aunque tienen programas de inmigración legales a través del ‘parole’, el gobierno del presidente Joe Biden lo limita a cinco países: Cuba, Haití, Nicaragua, Ucrania y Venezuela, por lo que ampliarlo podría ayudar a reducir el caos en la frontera

Así lo expone David Bier, director asociado de Estudios de Inmigración en el Instituto CATO, en una editorial publicada en el New York Times.

El experto, quien han sido convocado en varias ocasiones en el Congreso para hablar de inmigración y el tráfico de fentanilo, destacó la situación en la frontera es aprovechada por el expresidente Donald Trump para empujar una dura agenda migratoria.

“Mientras la frontera siga sumida en el caos, Trump apuesta a que los votantes seguirán prefiriéndolo en este tema. Es casi seguro que tiene razón”, indicó. “Pero tal vez sea el caos, no la inmigración per se, lo que molesta a los votantes, y Biden puede frenar el caos permitiendo que más inmigrantes vengan a Estados Unidos legalmente”.

El investigador no lo menciona, pero en cualquier momento la Corte de Distrito Sur de Texas podría decidir en contra del programa de ‘parole’ que protege a cubanos, nicaragüenges, haitianos y venezolanos, luego de una denuncia de 20 estados republicanos.

Bier reconoce que los políticos de ambos partidos solían tener mejor diálogo en asuntos migratorios, aunque se aprobaran reformas mínimas que beneficiaron a miles de personas, pero eso ha cambiado en los últimos años.

“Los políticos de ambos lados solían ponerse de acuerdo sobre la política de inmigración. ¿Qué pasó?”, escribió el experto. “Los republicanos y los demócratas no pueden ponerse de acuerdo en nada. ¿Pero qué estaba pasando abajo en este extremo? ¿Cómo empezamos tan cerca y llegamos a: ‘Construye ese muro? Construye ese muro’. Bueno, de eso trata este vídeo: del camino hacia la polarización política. Esta dramática división ha dejado al sistema de inmigración estadounidense en desorden”.

Bier reconoce que en la década de 1980, muchos republicanos dieron la bienvenida a cambios migratorios y, de hecho, en esa época el entonces presidente Ronald Reagan firmó una ley que permitió la regularización de miles de personas.

El experto agrega que la actual polarización contra inmigrantes no solamente viene del lado republicano, sino también demócrata.

Agrega que el ataque del 9/11 significó un cambio tanto para republicanos, como para demócratas, pero actualmente el presidente Biden puede reducir la presión en la frontera.

“Biden puede redoblar su apuesta por ampliar los programas de patrocinio de libertad condicional que permitan a las personas ingresar a Estados Unidos de manera legal y ordenada”, dijo Bier. “Permitir que las personas entren a través de programas de patrocinio privado niega la necesidad de ampliar los recursos, porque tendrán la oportunidad de conseguir empleos y viviendas antes de llegar aquí. Si todo lo demás falla, tendrán patrocinadores estadounidenses para ayudarlos si es necesario”.

El experto incluso considera que los votantes no están en contra de la inmigración, sino del caos.

“Puede que a algunos republicanos no les guste la llegada de inmigrantes (legales o no), pero los votantes estadounidenses no compran la retórica de la invasión para describir a las personas que son examinadas para viajar aquí legalmente”, expuso.

