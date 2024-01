“¡Denme el poder!”: Biden asegura que ha hecho todo lo que ha podido en la frontera

El presidente Joe Biden se refirió este martes al proyecto de ley fronterizo del Senado, comentando que ha hecho todo lo que ha podido en la frontera pero que necesita más poder para controlar la migración.

“¡He hecho todo lo que puedo hacer!”, dijo Biden a los periodistas mientras salía de la Casa Blanca. “¡Denme el poder! He pedido desde el mismo día que asumí el cargo, que me den la Patrulla Fronteriza. Que me den los jueces. Que me den las personas que puedan detener esto y hacerlo funcionar”.

El presidente ha respaldado el proyecto de ley bipartidista y dijo que le daría poder de emergencia para cerrar la frontera.

“Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Y si se me otorga esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley”, dijo el presidente en un comunicado la semana pasada.

Asimismo, calificó el proyecto de ley como “la medida de seguridad fronteriza más dura e inteligente de la historia”.

¿Todo lo que ha podido?

No obstante, los republicanos recriminan a Biden que, precisamente, no ha hecho todo lo que ha podido.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que Biden no necesita la aprobación de una ley fronteriza bipartidista que están discutiendo los legisladores para cerrar la frontera sur de Estados Unidos con México.

“La Ley de Inmigración y Nacionalidad, junto con el reciente precedente de la Corte Suprema, le otorgan ‘amplia autoridad’ para ‘suspender la entrada de todos los extranjeros o de cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada’”, argumentó Johnson en un comunicado a través de X, antes llamado Twitter.

Y añadió: “El Presidente debe comenzar por utilizar la amplia autoridad legal que ya posee para reclamar la soberanía de nuestra nación y poner fin a la liberación masiva de extranjeros ilegales en nuestro país”.

Más poder en año electoral

El llamado de Biden de que le den más poder, paradójicamente, es visto por algunos republicanos como una manera de repartir la responsabilidad por el caos en la frontera de Estados Unidos, en un año que estará marcado por las elecciones presidenciales de noviembre.

El expresidente Donald Trump, quien se ha opuesto abiertamente al proyecto de ley, ha presionado a los republicanos para que no lo aprueben, argumentando que pondría la crisis sobre los “hombros de los republicanos”.

De hecho, Johnson ya advirtió el lunes que es probable que el proyecto de ley bipartidista ya no salga adelante.

