Christian Estrada le responde a Alicia Machado luego de salir de ‘La Casa de los Famosos 4’

El influencer mexicano Christian Estrada habló de Alicia Machado luego de que se convirtiera en el primer eliminado del reality show ‘La Casa de los Famosos’, que transmite Telemundo.

En una entrevista con ‘La Mesa Caliente’, el creador de contenido reaccionó a las declaraciones de la Miss Universo 1996, quien se negó a hablar de él porque asegura que lo tiene prohibido debido a temas legales.

El famoso, ante la explicación que le dio Verónica Bastos, quien comentó que la venezolana aseguró que hay un documento firmado en el que la expareja no puede hablar del tema, Christian Estrada le dijo: “Oye, no pudiste dormir anoche por hacerme esta pregunta. Se te nota en la cara”.

Luego de la broma, el exparticipante del programa de telerrealidad, el artista indicó: “Terminamos la relación de 11 meses, ahora sí le pusimos fin a este cuento. Yo de mi parte quedé en buenos términos, yo sí tengo cosas bonitas que decir de ella, nada malo, pero, ¿qué te digo?”.

El mexicano confirmó que sí firmaron un documento antes de entrar al reality show en el que se comprometía a no hablar de ella dentro de la competencia.

Para Christian Estrada esto no fue un problema, pues considera que entró al programa de telerrealidad por su propio mérito. “Yo no tengo nada que ver con esa firma, con un contrato”.

Por su parte, Giselle Blondet le comentó al también actor que Alicia Machado afirmó en el programa ‘Pica y Se Extiende’ que se arrepentía de haberle dado una segunda oportunidad. “Aprovecho para decirles que no tengo ninguna relación con él, no tengo nada malo que decir de él, pero bueno, pasan cosas, yo estoy feliz, es la mejor decisión que pude haber tomado, creo que no debí haberle dado ninguna oportunidad en ese momento y nada, le deseo lo mejor”.

Ante esto, Christian Estrada indicó: “No tengo nada malo que decir, lo vuelvo a repetir, yo sí tengo cosas bonitas que decir de ella. Yo me quedo con los mejores recuerdos, sí tuve una relación muy hermosa, muy bonita y con eso me quedo. No puedo opinar porque ya lo que siente es muy diferente. Solo ella y yo sabemos lo que pasó”.

El mexicano esta semana fue noticia luego de que lo eliminaran del reality show y se convirtiera así en el primero en salir de la famosa competencia.

