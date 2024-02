“Debí habérselo dicho al presidente”: Austin se disculpa por el manejo del diagnóstico de su cáncer

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, se disculpó el jueves por no haber informado su hospitalización a principios de enero debido a su cáncer de próstata y admitió: “debí habérselo dicho al presidente (Joe Biden)”.

“Quiero ser muy claro. No manejamos esto bien. Y yo no lo manejé bien”, reconoció Austin en una conferencia de prensa en el Pentágono después de regresar esta semana a su actividad habitual como secretario de Defensa.

“Debería haberle contado al presidente mi diagnóstico de cáncer. También debería haberle contado a mi equipo y al público estadounidense, y asumo toda la responsabilidad. Pido disculpas a mis compañeros de equipo y al pueblo estadounidense”, añadió, según recogió The Hill.

No obstante, el jefe del Pentágono dijo que nunca ordenó a su personal que mantuviera en secreto la hospitalización en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed de Maryland.

El secretario de Defensa aseguró que no hubo “lagunas de autoridad” ni “ningún riesgo para el mando y control del departamento” durante su hospitalización. “En todo momento, o yo o el subsecretario estábamos a cargo”, afirmó.

Con respecto a estas últimas declaraciones, Austin aprovechó para negar que haya ofrecido su renuncia en algún momento, a pesar de que varios republicanos pidieran su dimisión al considerar que el secretario de Defensa puso en peligro la seguridad nacional e incumplió con su deber.

“Ya hemos implementado algunos procedimientos nuevos para asegurarnos de que no se produzcan fallos ni notificaciones en el futuro”.

Mantenerlo en privado

Austin, hay que recordar, fue diagnosticado con cáncer de próstata a principios de diciembre. Posteriormente, el 22 de diciembre, se sometió a una cirugía y luego fue hospitalizado con una infección en el tracto urinario el día de Año Nuevo.

“La noticia me conmovió y sé que conmueve a muchos otros, especialmente en la comunidad negra. Fue un puñetazo en el estómago”, dijo Austin. “Y, francamente, mi primer instinto fue mantenerlo en privado. No creo que sea ninguna novedad que sea un tipo bastante reservado. Nunca me gusta cargar a otros con mis problemas. Simplemente no es mi manera”.

Austin aseguró haber aprendido que perder parte de la privacidad es parte de la experiencia de tomar este tipo de trabajos.

“El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si sus líderes enfrentan problemas de salud que podrían afectar su capacidad para desempeñar sus funciones, aunque sea temporalmente. Por lo tanto, se debería haber notificado a un círculo más amplio, especialmente al presidente”, aseveró.

El secretario de Defensa informó que sigue con dolores en su pierna, pero que espera su completa recuperación próximamente.

“Mi pierna seguirá demostrando: mejorará. Los médicos confían en que así será”, afirmó. “Solo tomará tiempo”.

