Magaly Chávez desmintió con pruebas a Alfredo Adame tras él decir que ella no era una mujer

Alfredo Adame ha sido objeto de diversas polémicas en el pasado, y en esta ocasión ha involucrado a su exnovia Magaly Chávez al decir que ella no es biológicamente mujer. Estas declaraciones han generado indignación en ella, quien ha decidido tomar medidas al respecto y acudir al registro civil para confirmar su género.

El hecho ha generado un debate público sobre la intolerancia y la falta de respeto hacia la identidad de género de las personas. Muchos han criticado a Adame por su actitud discriminatoria y por utilizar insensiblemente la situación personal de su exnovia para fines mediáticos.

Magaly Chávez revela varios detalles de su “relación” sentimental con Alfredo Adame. / Foto: Mezcalent.

La exconcursante de ‘Enamorándonos’ decidió usar sus redes sociales para hacer una aclaratoria pública sobre su sexualidad. El hecho se registra luego de las declaraciones de Adame en las que la provocó burlas en contra de Magaly por supuestamente no ser una mujer. A su vez, ella tomó la determinación de compartir su acta de nacimiento del Registro Público de Pachuca, en México, donde se lee que es de sexo femenino.

La ex del participante de ‘La Casa de los Famosos 4’ no pudo evitar contar que todo lo que vivieron juntos fue armado para vivir de apariencias e intentar cambiar de forma positiva todo lo que se venía diciendo de él, aunque parece ser que no funcionó.

Hace unos minutos Magaly Chávez acudió al registro público para confirmar que es MUJER y así desmentir las difamaciones de Alfredo Adame. #LCDLF4 pic.twitter.com/l3iMu6FhxA — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 29, 2024

“A seguir desmintiendo varias cosas porque no se vale que digan mentiras (…) todo esto (el romance) fue un montaje para limpiar la imagen del señor, pero nunca den la cara por alguien que no conocen (…) A mí nadie me pagó, yo iba a obtener más trabajo, es lo único que les puedo decir, pero este favor, literal me salió bien caro. Era para limpiar la imagen de un señor que yo pensé que tenía arreglo”, agregó Chávez.

Es importante recordar que el respeto y la aceptación hacia todas las identidades de género son fundamentales para construir una sociedad inclusiva y equitativa. Cada individuo tiene derecho a ser reconocido y respetado de acuerdo con su identidad de género, y no está en manos de nadie más cuestionar o negar la realidad de una persona.

Sigue leyendo:

· Alfredo Adame besa en la boca a ‘La Divaza’ y ella le responde: “Una tiene que comer de todo”

· “Infeliz, machista”: Laura Bozzo criticó a Alfredo Adame por hablar de ella en ‘La Casa de los Famosos 4’

· Alfredo Adame critica nuevamente a Wendy Guevara y dice que no ataca a la comunidad LGBTQ+