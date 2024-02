Alfredo Adame es demandado por su ex: “Todo ha sido porque no me quise acostar con él”

Alfredo Adame de manera constante se mantiene en una controversia completamente distinta y esta vez va más allá de su participación en ‘La Casa de los Famosos 4′, debido a que todo se desenvuelve en una situación legal en la que está por su expareja sentimental Magaly Chávez.

La influencer se ha mostrado enfurecida debido a que el actor le faltó el respeto tras comenzar a decir que ella no era biológicamente mujer. Por ello, Magaly decidió acercarse al Registro Público de Pachuca, en México, para mostrar su acta de nacimiento y enseñar que es de sexo femenino.

“Es demanda penal. Vamos a darle seguimiento a todas las medidas de protección que se me dieron. Vamos a ver qué pasa porque el señor (Alfredo Adame) ha tenido muchas faltas, pero no las acata y no puede pasar sobre la ley”, comenzó diciendo en un encuentro con la prensa.

Magaly Chávez rechaza que el actor Alfredo Adame la quiera desprestigiar. / Foto: Mezcalent.

La identidad de género es algo personal y no depende de la aprobación o consentimiento de otros. El hecho de que Alfredo haya hecho estas declaraciones sin pruebas contundentes y sin el consentimiento de Chávez ha generado críticas hacia su conducta irresponsable y falta de respeto.

“Reparación económica no necesito, ni quiero del señor; ni creo que lo tenga. Lo que sí es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. De hecho, la señora juez, creo que nos dará muy buenas noticias próximamente, incluso puede llegar hasta la cárcel”, añadió.

Magaly Chávez aseguró que la “relación” que tuvieron fue para intener limpiar la imagen de él. / Foto: Mezcalent.

“Voy a hacer lo necesario para que el señor pague por todo eso. No puedes pasar por encima de las leyes el señor. No es que me guste (que vaya a la cárcel), es que lo necesita el señor para que entienda. No puedes sobrepasar cosas que son muy fuertes y ya me han afectado a mí de todas las formas”, explicó.

La ex de Adame añadió: “Todo ha sido porque no me quise acostar con él. No quise ser su novia y por eso es toda esta violencia de género”.

Sigue leyendo:

· Magaly Chávez desmintió con pruebas a Alfredo Adame tras él decir que ella no era una mujer

· Alfredo Adame besa en la boca a ‘La Divaza’ y ella le responde: “Una tiene que comer de todo”

· Alfredo Adame critica nuevamente a Wendy Guevara y dice que no ataca a la comunidad LGBTQ+